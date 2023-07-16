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2023下半年變動加劇！4生肖小心三角戀　「遠離桃花」運勢更旺

▲面試,求職,新鮮人,找工作,正妹,OL,上班族,小資女示意圖。（圖／CFP）

▲如何把握2023下半年運勢？有些生肖遠離桃花，運勢反而旺。（示意圖／CFP）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

引言：2023年上半年如風暴般瞬息萬變，接下來的2023癸卯年下半年，變動的狀況將不僅沒有減緩，反而將更加激烈如狂潮般洶湧。因此，我們必須提前體認到這股改變的強度，並作出最全面的準備，才能讓自己的運勢在這樣的變動中達到趨吉避凶的理想狀態。在接下來的內容裡，將深入解析12生肖在2023癸卯年下半年夫妻宮（感情）、財帛宮（財運）、疾厄宮（健康）、官祿宮（事業）的整體運勢。衷心希望，在這充滿挑戰的下半年中，所有人都能過得安穩、順利，並能迴避桃花煞帶來的影響。

●屬鼠的同學：動腦帶財，桃花旺盛，關節疾病，需小心異性

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屬鼠的朋友將會遇見充滿變動的一年。命宮裡的天機星與祿存星，代表只要巧妙運用頭腦，就能帶來財富，同時擁有紅鸞星和咸池星的加持，今年的感情生活也相當活躍。夫妻宮裡充滿了強烈的情感能量，易引起三角或四角戀的情況，而且可能涉及海外或遠方的對象。但要注意，鈴星煞可能會帶來潛在的溝通困境。

財帛宮裡，你的財源有兩條：一來自年長者，二來自年輕者。你的財富將隨著名氣和才華的提升而增加。但別忘了，貪狼星化忌可能會導致你因為感情事而有財富的暗耗。關於健康，特別注意關節問題以及可能的傳染病。在遷移或出遊時，要留意可能的傷害。如果你感到不適，並且旁邊有異性，就更需要謹慎處理。

至於事業，今年將是你工作運強勁的一年。你的專業技術可能會獲得認可，你的名聲也可能在女性中有所提升。火星和鈴星的組合預示了你可能會在這年大放光彩，尤其是需要在前臺工作的你，這將是一個收穫豐富的年份。

●屬牛的同學：意外出頭，留意衝動，注意隱疾，養肝保健

屬牛的你將面臨一波「意外出頭」的運勢。紫微、破軍和擎羊星組合，讓你在驚豔人群的同時，也可能走向破壞與改變。切記，你的衝動行為可能讓原有的計劃變得亂七八糟，你需要警惕突如其來的野桃花以及因此而產生的貴氣消減。在感情方面，貪狼星的介入帶來的桃花煞將直接攻擊你，因此你需要特別謹慎，避免與異性過度接近，否則將會陷入長時間的痛苦。

財運方面，武曲、七殺和火星的組合讓你在花錢上如火如荼，同時因異性關係可能會破財，所以理財上需要保守為上。健康上，你可能會有些輕微的疾病，包括可能的糖尿病和隱藏的小病，需要注意良好的飲食習慣和生活方式。對於事業，你將處理許多與法律、美學、桃花相關的事情，可能需要處理一些你並不想做的工作。

不過，你擁有豐富的資源和貴人的援助，即使面對困難和變動，你也能夠順利度過。你需要抓住每一個改變帶來的機會，並穩定地掌握自己的生活節奏，避免衝動和不計劃的行為導致失敗。

●屬虎的同學：奇怪鳥事，化險為夷，注意骨頭發炎、肺炎

屬虎的你，面對的是一個充滿挑戰與福氣的一年。由於命宮是空的，透過對宮的天梁天同星，你將享有福蔭，但意味著面臨許多挑戰。這些挑戰的存在讓你有機會展現化險為夷的智慧。有助於你的女性貴人會比較多，讓你在困境中得到協助。感情方面，你將會捲入三角戀，而且這會是你遇到真正伴侶的途徑。多彩多姿的愛情生活將會讓你有機會遇見聰明且有財富的對象，但他們可能並不會特別大方。

財運上，雖然你的財源有限，但你應對錢財的能力將會不錯，也會有許多貴人指點你理財之道。但由於缺乏代表財富的祿星，你的收入可能不會有太大增加，總的來說，你的財運會比平均水準稍好。在健康方面，你需要注意的是可能出現的骨頭發炎或肺部問題，特別是骨頭和牙齒方面，你需要特別注意及保養。

事業上，你將會有兩份主要的工作提供你收入，而且你的工作表現將獲得他人的喜愛。寫作或女性貴人將為你提供多元的資源，預期你的工作運將會相當不錯。

●屬兔的同學：運勢平穩，間接權力桃花煞，注意心腎健康、視力問題

屬兔人的2023運勢將呈現穩定但充滿挑戰的特色。由於命宮正坐天府星，加上天魁星的影響，你會感受到來自年長男性的支持和提拔。然而，在事物分配的過程中，你可能會受到一些無法控制的因素牽連，成為他人決定的承受者。你將獲得間接的權力，但要警惕其中的陷阱，如不明真相的桃花煞。

感情方面，你與伴侶的關係將經歷一場重大變革，可能會有新的相處模式出現。盡管可能會出現衝突，但總體來看，這些變化將有利於關係的進一步發展。只是需要提防「野桃花」的介入，這可能會引發爭端或分裂。

財運方面，2023年將面臨重大的挑戰。你可能會遭遇一些不可預期的財務困難，所以在任何財務決策上都需要保守和謹慎。健康上，需要特別注意腎臟和心臟的狀況。視力也可能出現問題，所以應該更加關注與視力有關的健康問題。

在事業上，你可能會成為一個連接者或平臺，並有可能被政府或大機構選中提拔。然而，隨著權力的增加，需要警惕可能出現的負面影響，如被爛桃花牽連，或者因為得意忘形而引來麻煩。你應時刻保持謙虛，遠離可能的桃花糾纏。

情侶、男女朋友、男友、女友、戀愛、交往、曖昧。（圖／CFP）

▲屬兔的人，小心被爛桃花牽連。（圖／CFP）

●屬龍的同學：才華曝光，貴人相助，慢性病，皮膚、生殖系統相關，療程需耐心

屬龍的你將坐在充滿人緣與才華曝光機會的命宮之上。桃花運旺，但並非戀愛能量，而是你的人緣特別好。左輔星、文曲星和化科星的組合，將讓你的才華得以被世人認識。此年將是你人氣旺盛的一年，為你的努力找到表現的機會。

在感情方面，你的夫妻宮是空宮，表示你將經歷一個平穩和諧的年份。你會遇到年輕和年長的對象，並和他們愉快地相處。但由於右弼星、文昌星以及化權星的存在，可能會有女性闖入你的感情生活。即使如此，你的感情生活大致還是和諧的。若你未在戀愛中，將會遇到很多合得來的人，但是否需要立即發展感情，則需再考慮。

在財運上，你的財帛宮擁有天機和祿存星，代表你的賺錢途徑會增加。你將有貴人相助，並從聰明才智和與桃花、藝術有關的事業中獲得收益。你也會從小買賣中獲得一些利潤。整體來說，你的財運在2023年會非常好。在健康方面，你的疾厄宮坐著一顆陀羅星，代表可能會有些慢性疾病。這些疾病可能與皮膚、生殖系統等有關。雖然困擾，但只需穩定治療，健康狀態應可控制。

在事業方面，你的官祿宮有天同天梁星，代表會有很多不如意的事情。但因有左輔文曲星和祿存星，你的才華和名聲將被大眾所認識。雖然收入不多，但你的工作發展穩定，並受到人們的好評。即使有很多事情需要處理，但你應能順利解決。

●屬蛇的同學：防衰運，謹慎應對年長的女性，注意腸胃、肝臟、血管瘤，多檢查安心

屬蛇的朋友面臨著各種挑戰，命宮正處於廉貞貪狼化忌，意味著你會經歷一些困難。特別是如果你是男性，與年長女性的關係可能會讓你感到困擾。同樣地，如果你是女性，則需要特別注意你的另一半的母親，因為可能存在一些衝突。儘管如此，化權星和化科星會驅使你不斷前進，即使可能會遇到一些挫折，但你仍然能在這一年中有所成長。在感情方面，可能會有年長男性插入你的感情生活中，這可能會導致一些問題。

在財運方面，雖然你可能會從一些意想不到的地方獲得金錢，但也可能會因此引來一些是非，但最終還是會有收入。在健康方面，要注意壓力過大可能會引起胃出血或胃潰瘍等問題，也要注意肝臟的狀況。而在事業方面，2023年將是你努力奮鬥的一年，你的努力將會被長輩們看見，帶來提拔的機會，但要注意不要因為感情問題而耽誤你的事業進展。

●屬馬的同學：溝通有力，慎防壓力炸鍋，注意身體虛耗，預防舊疾復發

馬的你將面臨多方面的挑戰與機會。巨門化權坐在你的命宮，使你在溝通表達上更具力量與說服力，這年尤其適合進行重要的溝通與談判。命宮內的祿存星、右弼與文昌星意味著你會有許多女性夥伴協助你的溝通工作，幫助實現你的理想。天喜星的出現代表著增添人口的好消息，對於計劃添丁的你來說，非常適合。感情方面，夫妻宮的太陰星化科象徵著可能出現多角戀或隱藏的感情被曝光。然而，對於單身的你，可能會吸引到具有特殊特質的異性。

財運上，由於財帛宮為空宮且暗合貪狼化忌，代表財運會有些不穩定，而且可能因為感情問題而破財。健康狀況可能受到紫微破軍和擎羊星的影響，可能會有一些虛耗的疾病，需要特別注意身體狀況。此外，由於不斷的溝通可能會消耗你的體力，需要適時休息。事業方面，你的官祿宮裡有太陽、右弼、文昌及鈴星，代表你在事業上有很大的提升空間，且工作發展良好，但同時也可能帶來一些潛在問題。總的來說，2023年將是一年充滿挑戰與機會的一年。

●屬羊的同學：順勢連結，卓越夥伴共創高峰，疾厄宮空宮，身體健康

屬羊的你坐落在天相星的命宮，象徵著這將是連結的一年。你的角色如同平臺或仲介，將眾多力量串聯在一起。卓越的權力夥伴和和諧的上司將支持你，年長的女性夥伴將和你相處愉快。你將在這年中順利完成許多連結任務。不幸的是，你的夫妻宮強烈顯示著不佳的感情運。雖有許多潛在對象，但他們都不是你的首選。他們的表面條件可能一切都好，但就是無法讓你產生強烈的情感。此外，遠距離的關係也可能成為問題。

今年你的財帛宮是天府星，代表著你將有許多貴人幫助你創造財富。你的財運將在穩定中有所進展，並且你將會與許多有利的貴人相遇。不過，由於受到貪狼星的影響，你需要小心異性對你的財運造成影響。你的疾厄宮是空宮，代表這將是個沒有疾病困擾的一年。即使有些小病痛，也都能順利解決，身體狀態相當健康。

陀羅星在你的官祿宮，讓你感覺到在每件事上都需要他人協助才能順利完成，並可能產生與工作無關的感覺。但你不需要太擔心，今年你的角色就是把大家連結在一起，即使自覺無法有所貢獻，你周遭的人會幫你完成所有事情。

●屬猴的同學：逢凶化吉，直覺精準，疾厄宮穩定，注意腸胃和撞擊

屬猴的你會面對許多突如其來的難題，好像「鳥事」不斷，而這種狀況特別容易發生在年長的女性身上。儘管大耗星表示你將會有所消耗，但是有天同星、天梁星以及解神星的加持，使你擁有良好的直覺，能迅速解決問題並化凶為吉。表面上，你似乎一切都在掌控中，但真正的困難只有你自己知道。

感情方面，可能會出現三角戀，或者有新成員加入家庭。你可能會遇見比你地位更高、具有權威的對象，可能會讓你感到壓迫。你的另一半可能會有一些強硬的要求，這會讓你感到困擾。建議你需要調整自己的心態，接受對方的高位和權威，這樣對你們的感情關係才會有利。

在財運方面，2023年會是相對順利的一年。無論是財務問題、工作問題或者其他問題，都會有人出手相助。然而，由於太過安逸，你可能會顯得有些懶散，這可能會影響到你的財運表現。在健康方面，有穩定的天府星加持，使你在2023年基本上不會有太大的健康問題。只需要小心可能因為年紀增長引起的胃病，以及可能的撞擊造成的瘀青問題即可。

在事業方面，你可能會在工作場合遇到心儀的對象，或者工作本身就跟桃花有關。此外，你可能需要兼顧兩份工作。雖然會有許多鳥事，但是你依然能在工作中順利解決問題，得到肯定，化凶為吉。可以說，2023年你的工作運相當不錯！

●屬雞的同學：努力賺錢，避免衝突，注意慢性疾病和腎臟健康

2023年對於屬雞的你，會是一個充滿挑戰與變動的年份。在整體運勢方面，武曲、七殺、火星等星體的影響將使你的生活節奏加快，進行大量的活動，並需面對較大的壓力。然而，有天魁、天鉞的加持，年長的人將提拔你，協助你順利達成目標，只需注意控制情緒以避免衝突。在感情上，天相星的作用使你的感情易受他人影響，可能會有野桃花的發生。在特殊的星體組合下，你的愛情關係可能會有些不同尋常的狀況。

在財運方面，由於貪狼化忌與天馬的影響，財運狀況可能變動大，應謹慎選擇交往的對象以防損財。健康方面，可能會出現一些從未有過的慢性疾病，特別是與腎臟或泌尿道有關的疾病，應加強關注自身健康。在事業上，紫微、破軍、擎羊和天姚等星的作用下，你的事業會有重大轉變。你會有很多展現自己的機會，但在這個過程中，可能會得罪一些人，應注意這些人可能成為你的隱患，須善待他們以維持人際關係。

●屬狗的同學：運勢吉利，輕鬆賺錢，突發性爆裂疾病，旅行需謹慎

屬狗的你將處於太陽右弼文昌鈴星的擁護下，創造出「日月反背」的特殊格局，象徵著你能在不需直曬太陽下就能賺錢的一年。儘管有眾多貴人助力，但由於缺乏祿星，因此收入可能不多。整體而言，2023年屬狗的你將會運勢吉利。你的感情宮位有可能引發三角關係，其中涉及的多是男性。暗合的貪狼化忌星位也意味著你可能受到桃花煞的困擾。雖然表面上看似無波，但實際上你可能會因此感到煩悶。但幸好，天同天梁星位將助你轉危為安，總能解決感情困擾。

財帛宮的巨門化權星位指出，你的財運將透過兩條途徑產生，且須透過不斷的溝通來實現。另外，由於有女性貴人的加持，你的財運將與持續的言談交流息息相關。但要留意巨門星強烈時可能帶來小人，因此應以清晰的溝通方式避免產生誤會。你的疾厄宮位暗藏風險，可能出現突發性疾病，尤其與肝臟或皮膚相關。出遠門時，要特別注意這些可能的健康問題。

你的官祿宮為空宮，象徵著工作穩定度不高，且可能會因桃花問題引發困擾。雖有許多貴人相助，但低調處事將是你在2023年的最佳策略。高調行事可能導致工作爆出問題，低調穩健反而能帶來順利的進展。

●屬豬的同學：遠離桃花運氣旺，愛情發展要等待，注意口腔、耳鼻喉，趕緊就醫治療

屬豬人的運勢，命宮坐於陀羅星與空宮，預示所有事情將變得緩慢。你可能會面臨些許困難，包括感情問題與法律糾紛。你是桃花重災區，與異性互動需謹慎，特別是在訂立合約時。我建議你解決問題的方式要迅速，不要讓問題拖得太久。在感情方面，由於武曲七殺加火星的影響，你在2023年可能會與桃花無緣。有時感情似乎湧現，卻又忽然消逝，如燃燒後瞬間熄滅。

財運上，天相星的影響將使你的收入與媒合有關。儘管你可因媒合而創收，但由於擎羊星的破壞，你的財運並不樂觀。特別是當媒合涉及異性時，更需小心避免破財。健康方面，你的疾厄宮在2023年受巨門化權影響，需特別留意耳鼻喉和牙齒狀況。如有不適，應儘快就醫。

事業上，天府星的影響將使你的工作狀態穩定，可能有長輩提拔。天相星的能量將助你提升地位。然而，桃花星的影響可能使你的工作穩定性因異性的介入而受到影響。即使升遷，你也需持守原則，避免讓事業因此受損。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

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