人生好運跟私生活有關！命理師：被「業力迴力鏢」打到會痛不欲生





▲近來許多名人形象翻車，對照命理師的「業力迴力鏢」說法，很可能是被自己投出的迴力鏢打到。（圖／翻攝自微博、臉書、資料照）

文／簡少年

摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書》

我們的生活狀況，不論好壞，都是由我們自身的行為所引起的業力流轉的結果。也就是說，你的所做所為，無論是善還是惡，都會產生業力。不幸的是，許多人卻忽略了這個重要的事實，並把問題歸咎於各種外在因素，甚至認為他們已經做了足夠的善行（例如讀佛），卻依然遭受困苦，無法理解為何如此。但真正的問題可能在於他們的行為，例如經常對自己的孩子或他人施加負面影響，因此造成負面的業力影響生活。

●人生業力如迴力鏢，善惡投出，終將飛回

[廣告]請繼續往下閱讀...

所謂業力的過程，其實最後都會造成你人生裡出現某些好事，或是出現某些壞事。畢竟不是每個人都會讓自己私生活的一切，百分之百攤在陽光下，讓全天下的人看光光。可是仔細看會發現，某些人的成功或失敗，真的都和他的私生活或是他的思維有很大的關係。

換個方式來形容，大家可以想像善惡是一種迴力鏢，當你將它扔出去後，飛到一定距離就會飛回來，如果投出去是善，回來的就是善；反之，當你投出去是惡，最後打到自己身上的也就是惡。你常看，很多人會忽然間覺得自己好倒霉，怎麼衰成這樣，或是突然遇到好事，就是一連串的好運，都是同樣的道理。

●事業瓶頸，孝順是關鍵？人際問題，體現家庭困擾

近期我在很多事件上都有非常深的感觸。例如有的人事業遇到瓶頸，就會發現他在孝敬雙親上可能是有瑕疵的。又例如，有些人在事業上與他人合作，或是跟他人互動時，總會出問題，你就會發現他不管是婚姻，或是跟兄弟姊妹的相處上，也通常都會衍生問題。

不一定是很嚴重的大問題，有時候可能是很小的事，也許他只是不想跟他父母說話，只是這樣。但你會發現因為這過程時間軸拉很長，導致他人生在某個環節點就是一直不會好，原因就是他沒有發現每個事件的節點都是息息相關。

▲迴力鏢飛出去的時間越長，飛回來的力道絕對足夠，可能被打到時讓你痛不欲生。（圖／記者林育綾攝）

●運氣低落，冤親債主撬開你的弱點；迴力鏢飛回，善惡自有報

所以當他運氣很低很低的時候，所謂的冤親債主就會趁這個弱點，把他撬開，帶給他一個很慘痛的教訓。不管是小孩的問題，爸媽的問題，另一半的問題，都一樣，最怕的就是，你最在意的事情被毀滅了。

你所拋出去的迴力鏢，會在某個時間點瞬間飛回來打到你。迴力鏢飛出去的時間越長，那飛回來的時候力道絕對是相當足夠的，可能被打到時，會讓你痛不欲生。因此善的迴力鏢飛回來是大好，惡的迴力鏢飛回來就一定是大壞。

●工作不順，冤親債主上門；六月臨近，生死攸關

我有個朋友，之前都一直待在英國，好不容易回到臺灣，卻覺得事事不如意，尤其這兩年的運一直很不順，找不到自己想做的工作。於是他就去了一間宮廟，宮廟的師兄師姐一看，就說他的冤親債主大概在兩年前，就已經找上他了。而且還是他前兩世或前三世的冤親債主，找了他兩、三世，終於在這一世找到他。

因為他這兩年運很弱，這冤親債主正在等他到六月，運最弱的時候，要他償命。那個時間點，其實離他去宮廟的時候相當近，就差幾個月，於是廟裡的人就趕快說，再不趕快處理，你活不過六月。

●小孩視聽障礙，母親四處求救；命盤看來，好運即將到來

再說另一個很玄的故事。我有個朋友，他的小孩有天生的視力與聽力問題需要靠助聽器，在學習上相對有障礙。所以母親到處求神拜佛，四處問有沒有辦法讓小孩改善。辛苦了很久，當這小孩六、七歲時，母親仍然不放棄，也因為如此找到了我。雖然現在不太記得我確切說了什麼，但我有印象，我覺得他小孩之後會不錯，雖然不知道他視力跟聽力的問題會不會解決，只是單從命盤看，知道後面會有些好事。

●孩子的視聽問題突然全好，是九輩子狀元的債終於還清？

過了一陣子後，我從朋友那裡輾轉得知，小孩全好了。小孩的媽媽後來繼續求神拜佛，遇到一個拜觀音菩薩的師姐，她問師姐，她很想要幫她的小孩，有沒有辦法？或是可以怎樣幫她小孩祈福。師姐非常憐憫她，就幫她問菩薩，沒想到一問不得了，菩薩說她吃的苦已經夠久了，所以已經沒事了。

這媽媽聽了，很困惑是什麼意思？師姐轉達菩薩的意思，說你的小孩九輩子以前是狀元，名利雙收相當風光，但有次為了私怨去陷害了一個人，把這個人弄成了又聾又啞，所以這輩子來償還的。

小孩視聽奇蹟康復，九世債完償，行善積德因果報應顯

這個靈魂等了九輩子，直到這一世，在這媽媽懷孕的時候，跳進來讓小孩體驗又聾又啞，沒有辦法讀書的感覺。回去後，因為小孩正好是從夏令營回來，一進門就跟媽媽說：「媽媽我不用戴助聽器，現在都聽得到了，以前看都黑黑的，現在都看得到了！」一瞬間這小孩都好了，後續學習也都上軌道了。

媽媽很開心去問師姐，要怎麼報答才好？師姐就說：「你不用報答我，你只要把這個故事到處去跟大家講，因為現代人都不信因果報應，你去讓大家知道這故事，讓大家行善積德。」所以我輾轉聽到這個故事，也希望跟大家分享，因為我真心覺得，很多事情其實都是善惡迴力鏢。

●善德力量，改寫命運！行善獲報，點燃幸福人生

我相信沒有人想要自己的摯愛出問題，或是在意的事情幻滅、毀滅，所以要讓自己一直保持在德性相對高、感恩的狀態，其實你真的就比較不容易出問題。我真正想說的，就是做個好人。做個好人很重要，而且絕對是一個能夠影響運勢的重點。有時候你的因果報應有可能就是發生在這一世。

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造