　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人生好運跟私生活有關！命理師：被「業力迴力鏢」打到會痛不欲生

▲▼許傑輝,宥勝,黃子佼,炎亞綸。（圖／翻攝自微博、臉書、資料照）

▲近來許多名人形象翻車，對照命理師的「業力迴力鏢」說法，很可能是被自己投出的迴力鏢打到。（圖／翻攝自微博、臉書、資料照）

文／簡少年
摘自／時報出版《簡少年現代生活改運書

我們的生活狀況，不論好壞，都是由我們自身的行為所引起的業力流轉的結果。也就是說，你的所做所為，無論是善還是惡，都會產生業力。不幸的是，許多人卻忽略了這個重要的事實，並把問題歸咎於各種外在因素，甚至認為他們已經做了足夠的善行（例如讀佛），卻依然遭受困苦，無法理解為何如此。但真正的問題可能在於他們的行為，例如經常對自己的孩子或他人施加負面影響，因此造成負面的業力影響生活。

●人生業力如迴力鏢，善惡投出，終將飛回

[廣告]請繼續往下閱讀...

所謂業力的過程，其實最後都會造成你人生裡出現某些好事，或是出現某些壞事。畢竟不是每個人都會讓自己私生活的一切，百分之百攤在陽光下，讓全天下的人看光光。可是仔細看會發現，某些人的成功或失敗，真的都和他的私生活或是他的思維有很大的關係。

換個方式來形容，大家可以想像善惡是一種迴力鏢，當你將它扔出去後，飛到一定距離就會飛回來，如果投出去是善，回來的就是善；反之，當你投出去是惡，最後打到自己身上的也就是惡。你常看，很多人會忽然間覺得自己好倒霉，怎麼衰成這樣，或是突然遇到好事，就是一連串的好運，都是同樣的道理。

●事業瓶頸，孝順是關鍵？人際問題，體現家庭困擾

近期我在很多事件上都有非常深的感觸。例如有的人事業遇到瓶頸，就會發現他在孝敬雙親上可能是有瑕疵的。又例如，有些人在事業上與他人合作，或是跟他人互動時，總會出問題，你就會發現他不管是婚姻，或是跟兄弟姊妹的相處上，也通常都會衍生問題。

不一定是很嚴重的大問題，有時候可能是很小的事，也許他只是不想跟他父母說話，只是這樣。但你會發現因為這過程時間軸拉很長，導致他人生在某個環節點就是一直不會好，原因就是他沒有發現每個事件的節點都是息息相關。

▲▼迴力鏢。（圖／記者林育綾攝）

▲迴力鏢飛出去的時間越長，飛回來的力道絕對足夠，可能被打到時讓你痛不欲生。（圖／記者林育綾攝）

●運氣低落，冤親債主撬開你的弱點；迴力鏢飛回，善惡自有報

所以當他運氣很低很低的時候，所謂的冤親債主就會趁這個弱點，把他撬開，帶給他一個很慘痛的教訓。不管是小孩的問題，爸媽的問題，另一半的問題，都一樣，最怕的就是，你最在意的事情被毀滅了。

你所拋出去的迴力鏢，會在某個時間點瞬間飛回來打到你。迴力鏢飛出去的時間越長，那飛回來的時候力道絕對是相當足夠的，可能被打到時，會讓你痛不欲生。因此善的迴力鏢飛回來是大好，惡的迴力鏢飛回來就一定是大壞。

●工作不順，冤親債主上門；六月臨近，生死攸關

我有個朋友，之前都一直待在英國，好不容易回到臺灣，卻覺得事事不如意，尤其這兩年的運一直很不順，找不到自己想做的工作。於是他就去了一間宮廟，宮廟的師兄師姐一看，就說他的冤親債主大概在兩年前，就已經找上他了。而且還是他前兩世或前三世的冤親債主，找了他兩、三世，終於在這一世找到他。

因為他這兩年運很弱，這冤親債主正在等他到六月，運最弱的時候，要他償命。那個時間點，其實離他去宮廟的時候相當近，就差幾個月，於是廟裡的人就趕快說，再不趕快處理，你活不過六月。

●小孩視聽障礙，母親四處求救；命盤看來，好運即將到來

再說另一個很玄的故事。我有個朋友，他的小孩有天生的視力與聽力問題需要靠助聽器，在學習上相對有障礙。所以母親到處求神拜佛，四處問有沒有辦法讓小孩改善。辛苦了很久，當這小孩六、七歲時，母親仍然不放棄，也因為如此找到了我。雖然現在不太記得我確切說了什麼，但我有印象，我覺得他小孩之後會不錯，雖然不知道他視力跟聽力的問題會不會解決，只是單從命盤看，知道後面會有些好事。

●孩子的視聽問題突然全好，是九輩子狀元的債終於還清？

過了一陣子後，我從朋友那裡輾轉得知，小孩全好了。小孩的媽媽後來繼續求神拜佛，遇到一個拜觀音菩薩的師姐，她問師姐，她很想要幫她的小孩，有沒有辦法？或是可以怎樣幫她小孩祈福。師姐非常憐憫她，就幫她問菩薩，沒想到一問不得了，菩薩說她吃的苦已經夠久了，所以已經沒事了。

這媽媽聽了，很困惑是什麼意思？師姐轉達菩薩的意思，說你的小孩九輩子以前是狀元，名利雙收相當風光，但有次為了私怨去陷害了一個人，把這個人弄成了又聾又啞，所以這輩子來償還的。

小孩視聽奇蹟康復，九世債完償，行善積德因果報應顯

這個靈魂等了九輩子，直到這一世，在這媽媽懷孕的時候，跳進來讓小孩體驗又聾又啞，沒有辦法讀書的感覺。回去後，因為小孩正好是從夏令營回來，一進門就跟媽媽說：「媽媽我不用戴助聽器，現在都聽得到了，以前看都黑黑的，現在都看得到了！」一瞬間這小孩都好了，後續學習也都上軌道了。

媽媽很開心去問師姐，要怎麼報答才好？師姐就說：「你不用報答我，你只要把這個故事到處去跟大家講，因為現代人都不信因果報應，你去讓大家知道這故事，讓大家行善積德。」所以我輾轉聽到這個故事，也希望跟大家分享，因為我真心覺得，很多事情其實都是善惡迴力鏢。

●善德力量，改寫命運！行善獲報，點燃幸福人生

我相信沒有人想要自己的摯愛出問題，或是在意的事情幻滅、毀滅，所以要讓自己一直保持在德性相對高、感恩的狀態，其實你真的就比較不容易出問題。我真正想說的，就是做個好人。做個好人很重要，而且絕對是一個能夠影響運勢的重點。有時候你的因果報應有可能就是發生在這一世。

▲▼《簡少年現代生活改運書》（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《簡少年現代生活改運書》，作者簡少年，人稱新創科技圈的國師，擅長結合新興科技及現代思維讓命理走入大家的生活之中。命盤只是讓我們認識「命」，但「如何過得更好」更重要。不僅要算命、知命，也要有後天的作為與「配套措施」，才能補足命盤的先天不足、讓完美的命盤發揮功效。「改運」一點都不玄，從日常生活中的作為出發，就能夠自己的好運自己造

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
女歌手控「金曲得主」性騷　當事人反擊：有性騷的人被車撞死
才控炎亞綸硬上　耀樂遭爆「賣身詐欺」！媒體人觀察出5個重點
快訊／端午連假首日「國道3路段紫爆」　地雷路段曝光
端午連假塞爆！　國道凌晨驚見「14km密麻車燈龍」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

85歲知名聲樂家睡夢中辭世　家屬不捨：上周還高歌

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

端午節招財大法！這2小時「煮水」得錢母　專家：隨身攜帶以錢滾錢

3星座「習慣一個人療傷」！巨蟹不吐苦水：更在乎別人的快樂

快訊／端午連假首日「國道3路段紫爆」　地雷路段曝光

端午5縣市熱爆37℃　連假變天日期曝！3地區有雨

今天端午！6大開運法曝光　水喝對時間「貴人財運」來

今車潮「爆1.4倍」！國道7地雷路段出爐　國5「連塞11小時」

才控炎亞綸硬上　耀樂遭爆「賣身詐欺」！媒體人觀察出5個重點

人生好運跟私生活有關！命理師：被「業力迴力鏢」打到會痛不欲生

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

夏姓父子殺人罪不起訴　檢方：假結婚但非他殺

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

85歲知名聲樂家睡夢中辭世　家屬不捨：上周還高歌

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

端午節招財大法！這2小時「煮水」得錢母　專家：隨身攜帶以錢滾錢

3星座「習慣一個人療傷」！巨蟹不吐苦水：更在乎別人的快樂

快訊／端午連假首日「國道3路段紫爆」　地雷路段曝光

端午5縣市熱爆37℃　連假變天日期曝！3地區有雨

今天端午！6大開運法曝光　水喝對時間「貴人財運」來

今車潮「爆1.4倍」！國道7地雷路段出爐　國5「連塞11小時」

才控炎亞綸硬上　耀樂遭爆「賣身詐欺」！媒體人觀察出5個重點

人生好運跟私生活有關！命理師：被「業力迴力鏢」打到會痛不欲生

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」！半夜強硬反擊：有性騷被車撞死

8隻獅子闖住宅區逛大街！居民1招逼退　罕見畫面曝光

幸福企業！　精誠生育補助最高12萬　有薪產假70天

34歲任容萱靠「5招秘訣」養出凍齡少女肌！回家立刻做1事

85歲知名聲樂家睡夢中辭世　家屬不捨：上周還高歌

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

端午節招財大法！這2小時「煮水」得錢母　專家：隨身攜帶以錢滾錢

3星座「習慣一個人療傷」！巨蟹不吐苦水：更在乎別人的快樂

4大超商端午連假優惠來了！　搶喝10元拿鐵、霜淇淋買1送1

穿比基尼免費！6大樂園「端午連假優惠」快看　身分證中5碼只要5元

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

性愛片外流！他點名「無人能超越1男星」　

殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

吳宗憲留言釣出OPEN醬？7-11回應了

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

毒理專家解讀巴比妥翻車！招名威6點聲明道歉

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

沒追到籃籃請吃雞排！　本人大方回應了

戲曲王子李文勳聲明：性侵「絕非事實」

更多熱門

相關新聞

獨／《加油喜事》男星遇性騷「熟睡時感到異狀」

獨／《加油喜事》男星遇性騷「熟睡時感到異狀」

性騷MeToo風波延燒，不少人站出來揭開心裡的傷疤，演出《加油喜事》的李承鴻（熊貓）鼓起勇氣，談到曾被女生性騷不舒服的過往，他透露當時是邀請一群朋友到家裡聚會，來的人有男有女，也有一些是新朋友，大家一起聊天嗨玩，晚上就直接打地鋪睡覺，沒想到他在熟睡時感覺到異狀，「有人握住我的下面，當下真的感覺到被侵犯不太舒服。」

戲曲王子李文勳聲明：性侵「絕非事實」

戲曲王子李文勳聲明：性侵「絕非事實」

炎亞綸捲偷拍風波　「新節目告吹」公視急切割：終止合作關係

炎亞綸捲偷拍風波　「新節目告吹」公視急切割：終止合作關係

劉雨柔「被廠商摸腿」當場給難看！

劉雨柔「被廠商摸腿」當場給難看！

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

關鍵字：

簡少年業力迴力鏢因果metoo

讀者迴響

熱門新聞

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

炎亞綸被控硬上！汪東城鎖門往事全被挖

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

飲料店糾紛曝光！炎亞綸當眾飆髒話

每30分鐘有敲擊聲　泰坦號搜救進度曝光

展瑞挺炎亞綸被罵爆　兄弟暫緩合作

性愛片外流！他點名「無人能超越1男星」　

殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面