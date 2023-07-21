陸男穿「漏洞鞋」開車　被警指是「拖鞋」開罰400元

實習記者高語璠／綜合報導

上海一名男子因穿著「漏洞鞋」開車，被警察罰款100元人民幣（約400元新台幣），還被扣了3分。該影片在網路上引發熱議，有些網友認同警察嚴格執法，有的網友則表示不同意，認為漏洞鞋不算是拖鞋，不該給予懲罰。

影片顯示，男子駕車時被警察攔下，警察發現其腳上穿的是一雙滿是洞洞的鞋子。隨後警察告知男子，這雙鞋是屬於拖鞋，穿此鞋駕車構成違法，對其罰款100元（約400元新台幣），還被扣3分。

男子對此表示不能理解，抬腳展示鞋子並詢問，「這雙鞋子以後不能穿是嗎？」警察肯定回覆，根據法律規定，穿拖鞋不能開車，這雙鞋屬於拖鞋，要換運動鞋才能開車。

▲大陸男穿「漏洞鞋」遭罰400元。（圖／翻攝微博）

影片在網路上引發網友熱議。有的網友認同警察嚴格執法，認為司機不能穿拖鞋開車，目的也是為駕車安全考慮；有的網友則提出疑問，認為漏洞鞋有鞋幫，不算是拖鞋。

根據自媒體《閃電新聞》報導，穿拖鞋在踩剎車或加油時，極易出現鞋子滑落的現象，加上夏天天氣悶熱，腳掌容易出汗，會出現腳底打滑、踩不實等的情況，在油門和煞車交替時，還會出現拖鞋被卡住的現象，緊張狀態下很難採取安全措施，極易發生危險。因而穿拖鞋開車被視為嚴重妨礙安全行車的行為。

報導提到，後跟全空的鞋視為拖鞋，如果後跟有鞋幫，或者後面有跟帶，一般不視為拖鞋，雖然不如運動鞋安全，但是開車時危害較小，因而一般不進行處罰。

報導中也強調，而像本案因對拖鞋的理解發生爭議，而被處罰，司機當場提出異議，是在行使陳訴、申辯權。而在沒有結果的情況下，還可以依法提起行政復議，亦可以直接提起行政訴訟，進行維護權力。