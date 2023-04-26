好市多「終極恥度1神物」再推新品！全場看傻：走路有風　

▲科克蘭拖鞋「恥度無極限」上架了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多繼推出帽T、棉褲，這次還新上架「聯名款拖鞋」，終於可以湊一整套了！有網友驚呼，在賣場看到一雙黑色拖鞋，仔細一看LOGO居然是好市多聯名款「KIRKLAND SIGNATURE」，一雙價格為349元。文章曝光後，會員秒暴動笑虧「穿這個去結帳，應該有員工價吧！」

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」激喊新品上架了，照片可見原來是科克蘭聯名拖鞋上市，讓原PO哭笑不得直呼「恥度無極限！」

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▲拖鞋一雙349元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



商品介紹指出，拖鞋有分男女款，有魔鬼氈的設計，能方便調整縮緊，而EVA大底輕量舒適，網布內裡提升舒適度，適合各種休閒場合穿搭，一雙價格為349元，現場只有黑色可選購。

文章曝光後，一票會員笑噴回應，這穿進賣場走路有風，「+9拖鞋」、「鞋子衣服+一整套的套裝，有防禦力加成的作用」、「穿這個拖鞋要搭配之前的Costco帽T」、「穿上去信仰再加100分，穿這個進賣場就不用出示會員了吧？」「穿這個去結帳，應該有員工價吧」、「看起來這設計師挺懶的」、「集滿全身一套，簡直無敵」。

事實上，好市多聯名款帽T去年才大改版，LOGO從左上胸變到正胸前，且還推出長褲，讓網友自嘲需要更高的忠誠度和恥度，「好市多是不是在創造風潮，創造屬於他們的醜毛衣風？」事後，另有勇者現身，直接穿上灰色帽T與長褲，笑得其他人認證「穿這樣去逛好市多，搭訕率超高」。

▼勇者直接穿整套，還笑喊「帥一波」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



▼去年帽Ｔ售價699元、長褲為549元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

