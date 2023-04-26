　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「終極恥度1神物」再推新品！全場看傻：走路有風　

▲▼ 聯名款拖鞋。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲科克蘭拖鞋「恥度無極限」上架了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多繼推出帽T、棉褲，這次還新上架「聯名款拖鞋」，終於可以湊一整套了！有網友驚呼，在賣場看到一雙黑色拖鞋，仔細一看LOGO居然是好市多聯名款「KIRKLAND SIGNATURE」，一雙價格為349元。文章曝光後，會員秒暴動笑虧「穿這個去結帳，應該有員工價吧！」

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」激喊新品上架了，照片可見原來是科克蘭聯名拖鞋上市，讓原PO哭笑不得直呼「恥度無極限！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 聯名款拖鞋。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 聯名款拖鞋。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲拖鞋一雙349元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

商品介紹指出，拖鞋有分男女款，有魔鬼氈的設計，能方便調整縮緊，而EVA大底輕量舒適，網布內裡提升舒適度，適合各種休閒場合穿搭，一雙價格為349元，現場只有黑色可選購。

文章曝光後，一票會員笑噴回應，這穿進賣場走路有風，「+9拖鞋」、「鞋子衣服+一整套的套裝，有防禦力加成的作用」、「穿這個拖鞋要搭配之前的Costco帽T」、「穿上去信仰再加100分，穿這個進賣場就不用出示會員了吧？」「穿這個去結帳，應該有員工價吧」、「看起來這設計師挺懶的」、「集滿全身一套，簡直無敵」。

事實上，好市多聯名款帽T去年才大改版，LOGO從左上胸變到正胸前，且還推出長褲，讓網友自嘲需要更高的忠誠度和恥度，「好市多是不是在創造風潮，創造屬於他們的醜毛衣風？」事後，另有勇者現身，直接穿上灰色帽T與長褲，笑得其他人認證「穿這樣去逛好市多，搭訕率超高」。

▼勇者直接穿整套，還笑喊「帥一波」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▼去年帽Ｔ售價699元、長褲為549元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
飛一半駕駛艙窗戶脫落「機長被吸出窗外」　機上87人奇蹟生還
侯友宜市政總質詢解套　傳國民黨最快5月17日徵召總統人選
男持1kg大麻被判死！　新加坡不顧反對聲浪「今已處決」
快訊／桃機接通報「班機藏爆裂物」！　航班急停跑道關閉
李多慧私下反差模樣全公開！　1行為隨行翻譯崩潰
快訊／林采緹認愛「小2歲帥老闆」！　恩愛全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爽看林書豪轉播「卻撞破超綠現場」　他淚截圖：和我哥們好親密

桃機接通報「中國航空班機藏爆裂物」　航班急停跑道關閉

玉山入園申請千中選一　4月起入園當天才取消...半年不得申請

學歷差卻能「住豪宅、開名車」！補教師愣：以為他們一輩子撿角

好市多「終極恥度1神物」再推新品！全場看傻：走路有風　

朋友去丹丹「不點漢堡」　他見品項驚呆！全場一看反讚：很會點

澎湖就佔4個「全台9大醜吉祥物地標」！　這2個還登上美國脫口秀

北東今晚雨停！明起熱3天「勞動節連假變天」　雨彈開炸全台濕一片

拒當黑美人！營養師曝「10個不花大錢的美白好習慣 」

買燒烤手滑「整碗掉地上」　板橋哥1舉動扯爆...網洗版怒轟

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

爽看林書豪轉播「卻撞破超綠現場」　他淚截圖：和我哥們好親密

桃機接通報「中國航空班機藏爆裂物」　航班急停跑道關閉

玉山入園申請千中選一　4月起入園當天才取消...半年不得申請

學歷差卻能「住豪宅、開名車」！補教師愣：以為他們一輩子撿角

好市多「終極恥度1神物」再推新品！全場看傻：走路有風　

朋友去丹丹「不點漢堡」　他見品項驚呆！全場一看反讚：很會點

澎湖就佔4個「全台9大醜吉祥物地標」！　這2個還登上美國脫口秀

北東今晚雨停！明起熱3天「勞動節連假變天」　雨彈開炸全台濕一片

拒當黑美人！營養師曝「10個不花大錢的美白好習慣 」

買燒烤手滑「整碗掉地上」　板橋哥1舉動扯爆...網洗版怒轟

是有多氣？90歲阿嬤忘掉很多事　仍記得「老伴前女友名字」

昆凌IG和周杰倫放閃　結伴打高爾夫同框「大咖球星」！

太空人斷光芒主場14連勝　遭完封無緣續寫紀錄

朴敘俊「必開燈睡」聽到詭異聲　常被鬼壓床：高三第一次看見鬼

爽看林書豪轉播「卻撞破超綠現場」　他淚截圖：和我哥們好親密

紅髮艾德再陷著作權官司！　律師主張使用「類似和弦」不犯法

女網紅驚爆「長6顆子宮肌瘤」！原因和前男友有關：覺得特別諷刺

金曲男歌手曾當過「殯葬樂師」！　認害怕接觸人群：自卑被放大

李沛旭結婚不到1年認了「對老婆唯一疑慮」！終於說出口：因為我很宅

哈利看NBA被拍到！轉頭向梅根索吻「當場遭狠拒」　尷尬畫面瘋傳

生活熱門新聞

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

22歲妹佔盪鞦韆　被勸後「罵三字經」報警

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

老高說中了？太陽衝擊波引發地磁暴　出現極光

水逆竟是「復合高峰期」！這4組CP將重燃愛火

好市多特價背包「挖到日本收據」　他傻：二手包？

梅雨快來！　最新預測時間出爐

公公狂講「ㄏㄧˋ囉」她聽不懂！一票爆共鳴

台女課堂稱我們不一樣！陸留學生氣瘋想動手

男友奉上全薪「日領200元就好」！妹子1個月嚇分手

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

更多熱門

相關新聞

好市多特價背包「挖到日本收據」　他傻：二手包？

好市多特價背包「挖到日本收據」　他傻：二手包？

包包曾去過旅行？一名網友抱怨，最近在好市多買千元筆電背包，殊不知回家檢查包包時，在裡頭挖出一張日本收據，讓他傻眼三條線之餘，又衝回賣場退貨。文章曝光後，引來千人關注外，其中有網友超狂找到店家照片，並笑虧「時間都有了，調監視器就知道是誰了！」

即／高雄女豪宅墜樓亡　就在好市多賣場旁

即／高雄女豪宅墜樓亡　就在好市多賣場旁

好市多「1包裝」別急著丟　會員+1：很好用

好市多「1包裝」別急著丟　會員+1：很好用

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

好市多機油買貴了　店員教1招「超狂退貨法」

好市多機油買貴了　店員教1招「超狂退貨法」

關鍵字：

好市多聯名款帽T拖鞋科克蘭長褲

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

林采緹離婚3年有「新戀情」！

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面