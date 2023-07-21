侯友宜口才不如人？ 　他還原現場：只會做事不會自我宣傳的硬漢

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



實習記者陳泰宇/綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜目前民調低迷，但媒體人韋安21日再次發文力挺，對於侯友宜在南非武官劫持案的表現，遭到不同陣營的扭曲打擊，他以自身當年採訪現場目睹搶救人質的過程，大爆內幕證明侯友宜是「只會做事，不會自我宣傳的硬漢」，同時也建議侯友宜及其團隊，要學習懂得如何「說故事」，把他過往為國為民「好好做事」的故事，真實地呈現給國人，必會成為民眾心中有魅力、實力也最強的候選人。

韋安今在臉書以「南非武官劫持案勁爆內幕！漏網情節：是誰玩命救出人質？」為題發文，表示隨著2024選戰的升溫，為打擊侯友宜，不同陣營的人，常把南非武官人質案的過程，扭曲和變造的遠離真相和事實；比方說是謝長廷先進入現場與陳進興談判後，侯才敢進去接續談判，還有國安局退役上校李天鐸，最近上節目爆料，當時陳進興挾持南非武官一家，攻堅時間不斷延後，就是為了等侯友宜到，讓他進去當英雄等等，「侯友宜哪裡有多勇敢？」

韋安在文中還原現場，表示當年自己身為某雜誌社記者，親臨過現場，目睹過人質案的整個過程，因此根據他第一手的觀察和記憶，詳述還原1997年11月18日傍晚6時許，北投永明派出所接到入室劫持報案電話之後的事件關鍵與驚險情節和場景。

韋安指出，時任台北市刑大大隊長的侯友宜，晚間7時左右接到電話，8時即已帶隊抵達現場，並與屋內的劫匪通上電話，並確認對方就是陳進興。這通電話前後講了3、40分鐘，侯友宜除了對陳進興曉以大義之外，也確定在不傷人質的前提下，雙方取得共識，用談判溝通，和平方式解決這場危機。但隨後特警到官邸外部署時，被陳進興從窗戶察覺，以為警方要攻堅，才引發當天第二波，非常激烈的槍戰。

韋安並詳述官邸內搶救人質的過程細節，指經溝通後，侯得以進入官邸繼續談判，才陸續讓陳進興釋放人質，再後來就是陳進興整夜接受電子媒體連線採訪，以及天亮後電視播報的現場新聞。因此，韋安強調，南非武官劫持事件的關鍵，並非是第二天在電視上看到，侯友宜、謝長廷誰先誰後，進入現場與陳進興碰面和交涉，而是，侯友宜在前一天，就用電話與陳溝通好，處理人質劫持事件的方向和原則。

韋安表示，侯友宜確實是個只會做事，不會自我宣傳的「硬漢」，以前從來沒有把類似南非武官劫持案中，自己最英勇和讓人驚心動魄的情節，詳細呈現給百姓。也因此，反而被對手陣營，乘機搶功勞，甚至抹殺侯在事件中的英勇表現。

韋安認為，2024之役中其他候選人，都想盡辦法包裝自己，讓幕僚傷腦筋，如何「創作」感人的故事，而民眾目前知曉的侯友宜，只是他精彩一生中的十之二、三。他強調，侯友宜的過往經歷，有太多有戲劇性情節，或有感人、有看點的故事，但從沒有拿到檯面上與國人分享。

韋安喊話侯團隊，只要侯友宜及其團隊，學習懂得如何「說故事」，把侯傳奇、多彩，為國為民始終如一，在各領域搏命般「好好做事」的故事，不需要加工修飾，真實地呈現給國人，就不必掉入和跟隨別人的節奏（如比口才），他相信，侯友宜會成為民眾心中，更有魅力，綜合優勢和實力也最強的候選人。