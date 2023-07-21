陸遊戲市場收入衰退10％　未成年人遊戲時長、消費大幅減少

行政院院會上周通過教育部擬具的 《性別平等教育法》修正草案，重點為禁止師生戀，但學生在實習時，也可能遭遇性騷擾問題，教育部長潘文忠今（20日）接受媒體聯訪時表示，教育部會評估，針對跟學生實習相關的指導人員納為規範，因為上述人員跟學生有直接接觸，但細部的流程作業，包括後續調查作業，會依照這兩天立法院教文會與朝野立委的結論進行後續規劃。