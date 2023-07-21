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大陸 大陸焦點 特派現場

陸遊戲市場收入衰退10％　未成年人遊戲時長、消費大幅減少

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲手機遊戲。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸社科院新聞與傳播研究所21日發表的報告指出，去年大陸遊戲市場收入為2658億元（人民幣），年減10.33%。報告提到，受需求變化、人口結構調整等多重因素影響，遊戲產業呈現一定的回調趨勢。

該份報告為《新媒體藍皮書：中國新媒體發展報告No.14（2023）》。數據顯示，2022年中國遊戲市場實際銷售收入2658.84億元，同比減少306.29億元，下降10.33%。遊戲用戶規模6.64億，同比下降0.33%。

報告中提到，受疫情、匯率等多重因素影響，遊戲行業市場收入下降、規模縮減，出現項目取消、人員裁撤等情況，存量競爭下企業更注重長線運營，在創新方面更為謹慎。

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

報告也指出，未成年人遊戲防沉迷工作取得實效，未成年人遊戲時長、消費都有大幅減少，家長對防沉迷工作成效表示滿意。

報告顯示，2020年遊戲技術對晶片產業的技術進步貢獻率約為14.9%，對5G和VR/AR兩個業界公認的數字經濟重要基礎設施的貢獻率分別高達46.3%和71.6%。

報告還強調，互聯網企業積極加大科技創新投入，一方面在自研遊戲引擎、人工智能、VR等核心技術領域深耕，另一方面將游戲技術跨行業運用到智慧城市、醫療健康、文化旅遊等領域，助力傳統產業轉型。

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