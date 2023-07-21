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柯文哲撇北流1.9億爭議款　苗博雅影片揪錯轟：不老實的發明家

▲▼社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者陳家祥攝）

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲視為台北市長任內政績的台北流行音樂中心（北流），近日因台北市長蔣萬安爆出柯文哲市長任內留下北流與廠商間1.9億未結爭議款，引發各方爭議，柯文哲昨晚於臉書發文大談北流建設歷程，對此，台北市大安區立委參選人、北市議員苗博雅今（21日）拿出工程決標時序踢爆，重轟柯文哲「不老實」，把好的功勞獨攬，問題都丟給別人，實在難以認同。

蔣萬安日前爆出柯文哲留下爛攤子，指北流與廠商間有1.9億未結的工程爭議款，導致市府每月都必需支付高達80萬元的利息，迄今累積已破千萬。不過柯文哲甩鍋中央，要蔣萬安相信柯文哲，還指「若中央不願出錢就市府自己出」，直指是文化部承諾編列，事後又不願給付。但事後柯的說法，也遭到文化部發出聲明嚴正駁斥。

柯文哲昨天接著在臉書發出文章跟影片，聚焦北流建設歷程，談及上任台北市長前，北流已歷經三次流標，是柯文哲發現在工程款預算不夠的情況下，做出一個「先蓋北基地，再蓋南基地」的決策，才順利孵出今日大家所見的北流。

面對柯文哲的自述，台北市議員苗博雅今（21日）痛批柯文哲「不老實」，指其內容夾雜明顯的事實錯誤、時序錯誤。她端出時序踢爆，北流北基地早在柯文哲前市長「上任前」就「發包出去」了！

苗博雅指出，因為北流北基地在2014年10月22日郝龍斌市長任內決標，由春原營造24.2億得標。決標過了2個月，12月25日，柯文哲才上任，所以很明顯，南北基地分開招標，北基地先蓋，先發包，是郝龍斌任內的事，不是柯文哲決策。

苗博雅說，這個關鍵時序，柯文哲前市長不可能不知道，但柯文哲參選人也一定知道。因為在柯參選人昨晚發布的影片，就有一張圖卡清楚顯示「北基地工程103.10.22決標」，她重複看了三次影片，「因為我不敢相信，柯文哲前市長竟然把北流的時序搞錯了！」

苗博雅不禁痛批，柯文哲參選人是「發明家」，在鏡頭前「發明」柯市長拍板先蓋北基地的說法，面不改色；後面剪片的小編，手中有正確資料，仍然睜眼剪出錯誤的內容，「把好的功勞獨攬，問題都丟給別人，這種做法，我不同意」。

▲▼等了17年！首座可納6000人表演場館 北部流行音樂中心開幕 。（圖／記者陳家豪攝）

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