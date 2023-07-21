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北流1.9億柯文哲指「民進黨執政就會給錢」　文化部：無黨派之分

▲北部流行音樂中心。（圖／工務局提供）

▲北流1.9億工程款未結案持續爭議，針對柯文哲發言，文化部再次回應。（資料照／工務局提供）

記者林育綾／台北報導

台北流行音樂中心1.9億工程款未結案持續爭議，前台北市長柯文哲昨20日再次指控，文化部到今年7月才回函表態不願支付款項，並表示「如果是民進黨執政的縣市，中央就會給錢」；文化部今（21）日回應，行政院107年核定預算時已敘明「不得展延」，呼籲柯文哲勿倒果為因，並強調「一切依法行政，並無黨派之分」。

柯文哲昨日針對北流1.9億工程款再度發言，提及「直到今年7月11日，文化部才正式回函表態不願支付款項」、「如果是民進黨執政的縣市，中央就會給錢」等語。文化部今日再次回應，行政院107年核定新增預算至60億元，即已敘明「不得展延」，代辦協議書也明定「以核定預算為限」，請勿倒果為因，以自行新增未經核定的預算反向指控中央不給錢。

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而針對柯文哲以黨派為由指控，文化部表示，所謂民進黨執政縣市，同樣代辦興建流行音樂中心的高雄市政府，110年就自行編列1.9億元支付不足費用，行政院並沒有因為執政縣市黨派不同而有差別，自始「並無黨派之別」。

文化部指出，行政院97年核定北流興建經費45億元，由文化部委託北市府代辦，北市府不僅工程延宕，又發生未經行政院同意增加經費，卻自行發包施作的情節，行政院雖於107年勉予同意擴增預算至60億元，但於核定函白紙黑字清清楚楚「本案計畫期程原自94年至97年，經多次函報修正計畫展延至108年，延宕11年之久，應確實督導監控各項進度，不得再次展延」。

當時文化部於函轉行政院核定函時，亦寫明「請貴府極力避免不必要之變更設計、浪費公帑及展延工期等情事」。此外，代辦協議書亦清楚明定代辦工程費應「以核定預算為限」。

文化部表示，北市府不僅未能如期完工，甚至在111年開幕以後，再次要求文化部支應因北基地「新增舞台附屬工程」及南基地等，因變更設計導致監造及專案管理期間延長，而增加的監造及專案管理費用共1.9億元。

而同樣代辦興建高流的高雄市政府，自行於110年編列計畫不足款1.9億。對於各項公共工程及政府預算執行，一切依法行政，文化部也嚴謹的請律師提供法律意見，目前確實「無法排除北市府責任」。

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