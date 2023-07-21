曝國民黨內參民調　謝龍介：侯友宜經過翻轉就有無限可能

▲國民黨總統參選人侯友宜出席「台灣要侯！台灣要好！」造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨發言人陳智菡18日公布民眾黨2024總統選戰內參民調，民進黨參選人賴清德支持度34.5%居冠、民眾黨參選人柯文哲25.6%居次、國民黨參選人侯友宜12.6%居末。對此，侯友宜競辦副召集人謝龍介20日表示，根據國民黨的內參民調，賴清德與柯文哲差不多就是這樣，而侯友宜則在19%、20%階段，「經過這個翻轉，後面就有無限可能。」

謝龍介昨日在節目《新聞面對面》中指出，根據國民黨內參民調，賴清德差不多就是那樣，最早他民調有40％，之後掉到38%、34%、35%就一直停在這裡，猶如天花板。柯文哲有次爬到第一名之後掉下來，差不多就維持在25.6%左右。侯友宜現在差不多在19%、20%階段，「但這個起來就是一個翻轉，經過這個翻轉，後面就有無限可能。」

謝龍介也說，侯友宜不會不顧小雞，大家有目共睹，每一份民調，包括民眾黨的內參民調他們都會參考，三個月前侯友宜民調41%排名第一的時候，他們也不會說，「柯P你不要選了，準備回家了」。謝龍介強調，當時也是有6成的人想要政黨輪替，所以民調在起起落落的過程中，都是一個參考。