冷氣砸死政大女…民眾站牌「藍色康乃馨哀悼」　公車族躲騎樓等車

記者戴上容、蔡怡萍／新北報導

發生在昨（20）日新北市板橋區新埔捷運站2號出口的公車站，因違規施工不慎、導致33公斤重的冷氣機從17樓高處墜下，砸死等公車的政大21歲黃姓女學生，引發社會群眾驚嚇與不捨，今日《ETtoday新聞雲》記者重返事故現場，有民眾自發性地在站牌旁放置藍色康乃馨悼念，象徵愛以及關懷，而等公車的乘客因為這起驚悚意外，嚇得站在騎樓裡等車。

▲板橋公車站冷氣砸死女大生，民眾在事故現場獻花 。（圖／記者戴上容攝，下同）



回顧事發經過，21歲黃姓女大生20日下午1時11分，在板橋新埔捷運站2號出口附近等公車，不料，一台重達33公斤的全新直立式窗型冷氣卻突然從天而降，砸中黃女頭部，她當場雙腿骨折、頭部大面積撕裂傷，失去生命跡象。而一旁黃女的姊姊目擊全程，趕緊蹲下替妹妹進行CPR，但黃女經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

該社區警衛及住戶表示，工人施工時間不符合社區規範，另管委會其實有明文規定靠公車站牌那一側外牆是不能裝設冷氣的，該戶房東、工人明顯「雙重違規」，而今（21）日一早負責安裝冷氣的李姓工人被依照過失致死罪移送新北地檢署。

▼冷氣從17樓墜落，當場砸死21歲女大生。（圖／記者陳以昇翻攝）



▼板橋冷氣墜落砸死21歲政大女大生，李姓冷氣工人移送。（圖／記者陸運陞攝）