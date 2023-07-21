港「國歌法」通過後首例！　27歲攝影配音港獨曲判刑3個月

▲港男觸犯國歌法遭判刑成為首例。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港一名27歲鄭姓男子2021東京奧運會花劍比賽金牌得主張家朗頒獎影片配上香港社運歌曲《願榮光歸香港》（簡稱願榮光），並上傳至YouTube，因此控侮辱國歌罪，20日被判入獄3個月。這是香港第一起侮辱國歌罪定罪案件。

根據港媒報導，27歲被告鄭男是一名攝影師，被控於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意侮辱國歌。他辯稱不知道這首歌曲背後的意思，但法官指出，被告2019年曾在政黨工作，還曾參與暴力集會，質疑他怎麼會不知道歌曲的意思。

鄭的辯護律師指出，他自小循規蹈矩，此次是初犯，之前已將他還押2週。此外，只是把國歌換成純音樂，侮辱國歌的程度低。

法官認定，國歌和國旗都是獨特象徵，是國家和國家主權的象徵，代表國家尊嚴、統一及領土完整。涉案影片不但不尊重運動員，而且引發不同意見人士的衝突，須判處懲罰及嚇阻性刑罰，以保護國歌免受侮辱，因此判處被告實時入獄3個月。

鄭男將影片上傳至YT，共有9萬人瀏覽。2020年香港特區政府實施國歌條例，鄭將是第一位違法受審的案例，根據該條例規定，如違反相關規定，觸犯者最高可判處3年監禁、罰款5萬港元（換算約20萬台幣）。

據了解，港府日前向法庭申請禁制反送中運動歌曲《願榮光》，該曲在iTunes、Spotify等音樂平台下架或無法播放，Youtube上則仍可找到，法院仍在審核其合法性。