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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大使向英官員提出嚴正交涉：沒權利對港警說三道四

▲▼ 中駐英大使鄭澤光大使進一步就七國集團外長和歐盟外交與安全政策高級代表8月3日發表涉台聲明向英國外交發展部提出嚴正交涉。 。（圖／翻攝 中駐英大使館官網）

▲中駐英大使鄭澤光大使。（圖／翻攝 中駐英大使館官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸駐英國大使館刊發新聞稿，大使鄭澤光7月13日約談英國外交發展部官員，就英方在涉港問題上的錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，強調英方沒有資格、沒有權利對特區警方執法行動說三道四，敦促英方認清形勢，糾正錯誤，停止干涉香港事務和中國內政。

鄭澤光稱，香港特區警方通緝反中亂港分子、採取相應執法行動，完全是依法辦案，是維護法治、穩定和繁榮的正義之舉、必要之舉、正當之舉。英方對特區警方執法行動指手畫腳，為反中亂港分子搖旗吶喊、包庇罪犯，完全是顛倒是非、褻瀆法治、粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

鄭澤光表示，自從國安法實施以來，香港社會和諧穩定，經濟持續恢復，港人的權利和自由得到更好保障，已經進入從由亂到治走向由治及興的新階段，香港的未來一片光明。

他認為，香港早已回歸中國，香港事務純屬中國內政。中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕非《中英聯合聲明》。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

鄭澤光敦促英方及早丟掉已過時的殖民心態，認清形勢，停止一切損害香港法治、干涉中國內政的言行。

此前，香港警方宣布通緝前香港眾志創黨主席羅冠聰在內，等8名流亡海外港人，並傳出港警帶走羅冠聰父母兄3人問話，以了解他們是否向羅冠聰提供經濟援助，以及是否作為他在香港的代理人。

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