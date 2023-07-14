陸大使向英官員提出嚴正交涉：沒權利對港警說三道四

▲中駐英大使鄭澤光大使。（圖／翻攝 中駐英大使館官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸駐英國大使館刊發新聞稿，大使鄭澤光7月13日約談英國外交發展部官員，就英方在涉港問題上的錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，強調英方沒有資格、沒有權利對特區警方執法行動說三道四，敦促英方認清形勢，糾正錯誤，停止干涉香港事務和中國內政。

鄭澤光稱，香港特區警方通緝反中亂港分子、採取相應執法行動，完全是依法辦案，是維護法治、穩定和繁榮的正義之舉、必要之舉、正當之舉。英方對特區警方執法行動指手畫腳，為反中亂港分子搖旗吶喊、包庇罪犯，完全是顛倒是非、褻瀆法治、粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

鄭澤光表示，自從國安法實施以來，香港社會和諧穩定，經濟持續恢復，港人的權利和自由得到更好保障，已經進入從由亂到治走向由治及興的新階段，香港的未來一片光明。

他認為，香港早已回歸中國，香港事務純屬中國內政。中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕非《中英聯合聲明》。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

鄭澤光敦促英方及早丟掉已過時的殖民心態，認清形勢，停止一切損害香港法治、干涉中國內政的言行。

此前，香港警方宣布通緝前香港眾志創黨主席羅冠聰在內，等8名流亡海外港人，並傳出港警帶走羅冠聰父母兄3人問話，以了解他們是否向羅冠聰提供經濟援助，以及是否作為他在香港的代理人。