「肯德基49元優惠券」是詐騙！苦主買10張被盜刷　業者再發聲明

▲詐騙網站再度冒名肯德基販售電子優惠券，官方也發出聲明。（圖／翻攝自Facebook）

記者林育綾／綜合報導

一頁式詐騙網站層出不窮，近來肯德基也遭到不肖冒名，架設網站販售低價電子優惠券，像是有市價200多元的套餐只要49元，有苦主一次買了10張才發現慘遭詐騙。肯德基也再度於官方臉書發出聲明，請消費者務必認明肯德基網址。

近來有詐騙網站冒名肯德基販售「49元限時優惠券」，原價200多元的「就愛花堡餐」官方優惠也要149元；不過詐騙網站標榜只要49元，並表示下訂後會提供電子票券序號，就在有苦主下訂後，才發現是釣魚詐騙網站，可能遭盜取信用卡資料。

▲詐騙網站再度冒名肯德基販售電子優惠券，官方發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



網友在臉書爆料公社社團分享後，其他網友也紛紛留言「這樣49當肯德基不用賺錢嗎」、「就是貪才會被騙啊」、「目前看過麥當勞的、肯德基的、摩斯漢堡的、漢堡王的。但依現在49元這個價錢買套餐很明顯都是騙」、「快打給銀行要停卡，後面會被盜刷，我是受害者之一」。

▲針對詐騙網站再度冒名，肯德基也再次發出聲明。（圖／翻攝自Facebook）

肯德基也再度於官方粉絲團發出聲明，「近期有不肖人士假借肯德基名義架設詐騙網站或於不明通路網站販售偽冒低價電子票券，肯德基於此聲明，鐵粉們訂購餐點時，請務必認明完整與正確的肯德基官網網址 (https://www.kfcclub.com.tw)。」

肯德基也強調，電子票券除了在PK雙饗卡APP發行外，僅認定宜睿智慧（Edenred）、康迅數位（PayEasy）、精誠資訊股份有限公司（Systex）、萊爾富（Hi-Life） 為正規合作發行人，消費者如遇不符合市價之低價商品促銷，請務必提高警覺，勿點擊、購買以避免受騙造成損失。如有任何疑問可諮詢肯德基服務專線：0800-068-007或165反詐騙專線確認查詢。