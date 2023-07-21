婦人為愛沖昏頭！誤信假投資　「馬賊」詐財被「斬手」到案

▲台南市永康分局查獲出面取款的詐騙車手，持續進一步擴大偵辦及溯源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局永信所6月下旬，逮捕一起投資面交車手，另鎖定特定集團追查；7月初據報對方打著「香港賽馬會」的幌子，於永康區行騙婦女，犯嫌以「保證獲利穩賺不賠」話術，吸引並取信被害人，事後才發現被騙，經員警積極指導被害人，協助警方主動出擊埋伏，當場逮緝2名車手。

據悉，永信派出所日前接獲廖姓女子報案，他於6月期間，透過交友軟體於網路上，認識自稱香港賽馬協會高階幹部之杜姓型男，期間按日噓寒問暖、感情增溫，杜男佯稱因於協會擔當要職，握有高獲利之賽馬博弈內線消息，保證穩賺不賠、機不可失，廖女並於7月7日交付238萬元，事後驚覺有問題而立即找尋警方才發覺落入詐騙集團陷阱，不料，該集團食髓知味，竟以同樣手法，欲廖女於20日面交再投入250萬，進行投資。

永信所所長王建智知情後，立即由副所長張碩峯組成專案小組，惟警方深知歹徒習性狡滑，19日試圖打亂警方部署，20日上午9時許，臨時致電被害人要取款，經警方規劃分工快速部署9名警力，先行至面交地點進行搜證，於10時30分許，待車手現身取款之際，即一湧上前逮人，並循線緝獲另名於附近接應另名車手，本案民眾對警方積極查緝作為，深表感謝之意。

查據，曾姓車手（22歲）曾有詐欺紀錄及另名楊姓車手（20歲），20日接獲指示，分別搭車從台中南下至台南永康取款、接應，現場查扣手機、工作證等證物，全案依詐欺、洗錢防制法等罪，移請台南地檢署偵辦，並持續進一步擴大偵辦及溯源。

永康分局分局長甘炎民表示，打擊不法，維護市民生命財產安全，讓居民免於恐懼，是警方責無旁貸之責任，本案發生後，警方即成立專案小組，整合警力，發揮團隊效能，迅即查獲詐騙車手到案；也提醒民眾，如接獲可疑來電或訊息時，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則，並可撥打110或「165反詐騙諮詢專線」，或就近至警察機關求證，切勿依他人指令前往銀行或ATM進行提匯款。