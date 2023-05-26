小心上當！詐團「3大手法」一年狂削69億　假投資總財損居冠

▲假投資總財損高達34億2255萬元居冠。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

詐騙集團猖獗，根據警政署統計，2022年共發生2萬9702件詐欺案，總財損高達69億6159萬元。在各類詐騙手法中，以假投資、假網拍及解除分期款等為詐騙手法前3名，其中以假投資詐騙案件數雖排名第2，但總財損高達34億2255萬元卻居冠，呼籲民眾要提高警覺，避免受騙。

警方發現，近日假投資及假網拍案件數有逐步上升趨勢，分析近期假投資主要詐騙手法，發現詐騙集團多透過臉書、IG（Instagram）、LINE、微信等社交軟體散播假投資資訊，或透過各種交友軟體向不特定人士搭訕，等加入好友後即以噓寒問暖或甜言蜜語方式，逐漸鬆懈被害人心防並慫恿投入資金，標榜高報酬高獲利口號，吸引被害人投資虛擬貨幣、衍生性金融商品（如二元期貨），或代操盤國內外基金、未上市公司股票、外匯等，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利，當被害人先後投入大筆金錢，然獲利未如預期時，才發現該投資群組已無預警關閉並人間蒸發。

假投資詐騙手法萬變不離其宗，歹徒多利用被害人短期快速致富心理，藉由偽造獲利之網站或其他書面證明以取信於被害人後，再聲稱協助被害人投資各項詐騙標的物，如遊戲點數、虛擬貨幣、網路博弈等，實際收錢後並未進行真正投資，並於大量吸金後消失無蹤，導致被害人最終血本無歸。

假網拍詐騙手法是去年民眾遭詐騙案件數第3高，民眾除透過拍賣、購物中心，近來也不少人透過FB臉書不公開社團購物，許多遭詐案件顯示民眾看到物品價格遠低於實體，又因為網購方便且價格便宜則立即匯款購買，但常常都是匯錢後收不到物品，辛苦血汗石沉大海，賠了金錢也拿不到商品，才驚覺遭詐騙。

金門縣警察局呼籲，網路交易應謹慎小心，並慎選有良好防護機制的網站或賣家，保障自身的交易安全。投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。