　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小心上當！詐團「3大手法」一年狂削69億　假投資總財損居冠

▲▼ 警政署統計，2022年共發生2萬9702件詐欺案，總財損高達69億6159萬元。（圖／記者林名揚翻攝）

▲假投資總財損高達34億2255萬元居冠。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

詐騙集團猖獗，根據警政署統計，2022年共發生2萬9702件詐欺案，總財損高達69億6159萬元。在各類詐騙手法中，以假投資、假網拍及解除分期款等為詐騙手法前3名，其中以假投資詐騙案件數雖排名第2，但總財損高達34億2255萬元卻居冠，呼籲民眾要提高警覺，避免受騙。

警方發現，近日假投資及假網拍案件數有逐步上升趨勢，分析近期假投資主要詐騙手法，發現詐騙集團多透過臉書、IG（Instagram）、LINE、微信等社交軟體散播假投資資訊，或透過各種交友軟體向不特定人士搭訕，等加入好友後即以噓寒問暖或甜言蜜語方式，逐漸鬆懈被害人心防並慫恿投入資金，標榜高報酬高獲利口號，吸引被害人投資虛擬貨幣、衍生性金融商品（如二元期貨），或代操盤國內外基金、未上市公司股票、外匯等，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利，當被害人先後投入大筆金錢，然獲利未如預期時，才發現該投資群組已無預警關閉並人間蒸發。

假投資詐騙手法萬變不離其宗，歹徒多利用被害人短期快速致富心理，藉由偽造獲利之網站或其他書面證明以取信於被害人後，再聲稱協助被害人投資各項詐騙標的物，如遊戲點數、虛擬貨幣、網路博弈等，實際收錢後並未進行真正投資，並於大量吸金後消失無蹤，導致被害人最終血本無歸。

▲▼ 警政署統計，2022年共發生2萬9702件詐欺案，總財損高達69億6159萬元。（圖／記者林名揚翻攝）

假網拍詐騙手法是去年民眾遭詐騙案件數第3高，民眾除透過拍賣、購物中心，近來也不少人透過FB臉書不公開社團購物，許多遭詐案件顯示民眾看到物品價格遠低於實體，又因為網購方便且價格便宜則立即匯款購買，但常常都是匯錢後收不到物品，辛苦血汗石沉大海，賠了金錢也拿不到商品，才驚覺遭詐騙。

金門縣警察局呼籲，網路交易應謹慎小心，並慎選有良好防護機制的網站或賣家，保障自身的交易安全。投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
5億高中生母嫁豪門　前雇主曝：婚禮如喪禮
全球上漲最快的億萬富豪！　身價1天暴增64億美元
瑪娃預測風速驚人！　專家曝將成「經典中的經典」
快訊／日圓再創新低！　爽賺來回機票＋4趟迪士尼
快訊／士林嬤闖紅燈走斑馬線　被撞噴飛慘死
日圓兌美元貶破140大關！　後市專家看法兩極
「0.3套攝護腺保養」被抄　長腿按摩妹慘了
快訊／台北港嚴重車禍！砂石車「頭下腳上卡水中」　駕駛命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝私下模樣：婚禮如喪禮

炸雞攤闖禍「整片噁心黑油流馬路」　慘被公共危險罪送辦

13歲少女搭公車上課睡過頭　暖警快車送返校園

小心上當！詐團「3大手法」一年狂削69億　假投資總財損居冠

快訊／趕著拜土地公！士林阿嬤闖紅燈慘遭撞　噴飛分隔島不治

「大到一半縮屎站起來」偷拍隔壁女2分鐘　他掰1理由被打臉

快訊／女攀頭鷹山高山症發作　黑鷹直升機緊急出動...吊掛送醫

「0.3套攝護腺保養」台南養生會館藏春色　長腿按摩妹慘了

快訊／砂石車台北港衝入護城河！頭下腳上卡水中　駕駛命危搶救中

五分埔鎖定挑衣女客偷錢包　牛仔褲掩護...店員喝斥她嚇傻！

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

下周可能發海警！瑪娃重回強颱「強度會更猛」　暴風圈侵襲機率增

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝私下模樣：婚禮如喪禮

炸雞攤闖禍「整片噁心黑油流馬路」　慘被公共危險罪送辦

13歲少女搭公車上課睡過頭　暖警快車送返校園

小心上當！詐團「3大手法」一年狂削69億　假投資總財損居冠

快訊／趕著拜土地公！士林阿嬤闖紅燈慘遭撞　噴飛分隔島不治

「大到一半縮屎站起來」偷拍隔壁女2分鐘　他掰1理由被打臉

快訊／女攀頭鷹山高山症發作　黑鷹直升機緊急出動...吊掛送醫

「0.3套攝護腺保養」台南養生會館藏春色　長腿按摩妹慘了

快訊／砂石車台北港衝入護城河！頭下腳上卡水中　駕駛命危搶救中

五分埔鎖定挑衣女客偷錢包　牛仔褲掩護...店員喝斥她嚇傻！

讓世界看見台灣！機師工會前進聯合國ICAO　出席國際機師聯合會

《黑暗榮耀》「朴涎鎮、河度領」合體拍廣告！反轉形象內容超爆笑

淡大學生踢爆出席侯友宜演講「期末加5分」　藍委：非常不適宜

懸缺八個多月，陽明股東會通過賀陳旦與黃智聰擔任獨立董事

時代的眼淚！台南限定60元鐵板牛排　滿滿通心麵＋玉米濃湯太划算

工作先體驗再面試！婦女二度就業信心UP　重返職場再出發

在超商「遇見化學符號」！網友熱烈討論「Ca Fe」激起化學作用

陳歐珀捲im.B只被警吿？　郭正亮舉獵雷艦弊案喊：不是玩真的

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝私下模樣：婚禮如喪禮

Nvidia黃仁勳成全球身價增長最快富豪　1天暴增64億美元

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

社會熱門新聞

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

5億高中生墜樓　關鍵62分鐘藏2疑點

網美在飯店發現針孔　警方：5組客人被偷拍

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

獨／孩子玩受傷家長互嗆　他撂13黑衣人堵幼兒園

5億高中生之母3原因兩度返陸卡關

即／士林阿嬤闖紅燈去拜拜遭撞死

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

即／新北女13樓墜落！再遭鐵桿穿身慘亡

即／砂石車台北港衝入護城河　駕駛命危搶救中

三寶媽快車道鬼切右轉　女騎士來不及煞猛撞噴飛

im.B吸金案　聲押處長「追25億贓款」

女員工確診隔離遭開除　老闆慘了

更多熱門

相關新聞

假投資約咖啡店面交70萬！詐團車手栽了

假投資約咖啡店面交70萬！詐團車手栽了

雲林縣斗六市黃姓女子因點擊網路投資廣告，進而加入投資LINE群組，被裡面的「老師」、「專家」以話術詐騙，誆稱幫她投資虛擬貨幣，就可以獲利百萬，讓她先後匯款、面交多次。而後黃女發現被詐騙，報警與警員合作，再次和詐團相約咖啡廳面交現金70萬元，由喬裝成顧客的員警逮捕來取款的潘姓車手，全案警詢後依刑法詐欺罪移請雲林地檢署偵辦。

父母急衝銀行！最辣議員「一聽關鍵字」喊不妙

父母急衝銀行！最辣議員「一聽關鍵字」喊不妙

詐團誘200台人赴柬　被害女變幹部下場慘

詐團誘200台人赴柬　被害女變幹部下場慘

大霧鎖金門！百人受困怒吼：我要回家

大霧鎖金門！百人受困怒吼：我要回家

民眾近7年受詐金額達288億　國民黨團：蔡政府無力解決詐騙集團橫行

民眾近7年受詐金額達288億　國民黨團：蔡政府無力解決詐騙集團橫行

關鍵字：

金門詐騙集團假投資

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

快訊／全家開出2張千萬發票

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

礁溪飯店爆藏針孔　「飯店千金」出面要求說清楚

露營爬山退流行？　網曝2原因

今年最強颱「瑪娃」各國路徑圖　平均北北東迴轉

5億高中生墜樓　關鍵62分鐘藏2疑點

網美在飯店發現針孔　警方：5組客人被偷拍

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面