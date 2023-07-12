假投資坑百萬！理財專員繼續騙　現場取款300萬...終被逮

▲桃園市一名男子從網路投資理財公司被騙百萬元氣得報警，昨天詐團人士又藉口需繳付300萬元，埋伏員警當場查獲取款的21歲范姓女專員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子誤信網路投資理財公司，繳付百萬元給假理財專員，親友質疑可能遭詐騙，未料詐團食髓知味再度連繫男子須繳付300萬元，並派專員出面取款，男子昨（11）日傍晚向桃園警方報案後，雙方約在桃園區某便當店前交款，員警現場埋伏，見范姓女專員出面取款當場壓制拘捕，范女聲稱是在網路上找到金融理財工作，聽取上級指示出面取款，警方偵訊後將范女依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局大樹派出所昨天傍晚接獲1名男子報案指稱，疑似遭假投資方式詐騙上百萬元，但詐團仍以疲勞轟炸慫恿他繼續投資，才能獲取高倍數獲利，親友則提醒可能被詐騙，男子於昨天下午向桃園警分局大樹派出所報案，警方隨即組成專案小組偵辦，由於男子聲稱會有專員出面取款300萬元，員警指示被害人在桃園火車站後站某便當店前交款。

▲桃園市警方查獲出面取款的范姓女車手，其隨身包包內有多張假證件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組在現場跟監埋伏，見21歲范姓女車手穿西裝出面取款時，員警立即一擁而上壓制范女，范女嚇得不知所措，辯稱昨天上午才從高雄北上，聽取上級指示來取款，理財專員工作則是在網路上找到等語。

員警則在其隨身包包取出多張金融公司證件，員警質問是否有金融相關證照，范女則說沒有，員警說明，若無證照怎能在理財投資公司擔任專員，還騙取投資人上百萬元，未來若被定罪，恐面臨巨額賠償與刑責，范女則嚇得說不出話來，警方對范女進行偵訊後，依詐欺等罪嫌移送桃檢偵辦，並追查幕後詐騙集團成員到案。

桃園警分局呼籲，民眾投資應循正當投資管道，切勿聽信未經查證不實理財與投資訊息以免被詐騙，民眾投資或求職前應詳查工作內容與公司狀況，勿輕信網路難以證實訊息，以免誤入詐騙集團圈套成為共犯之一。