詐團假「主播沈春華」騙買股　婦險丟300萬...與警合作逮車手

記者高堂堯／南投報導

梁姓婦人於4月間遭假冒知名前主播沈春華名義的歹徒詐騙、投資買賣股票並被要求繳納申購股款，其夫察覺不對勁、向警方報案；警方則安排梁婦與詐騙集團面交股款300萬元，趁機一舉逮捕鍾姓車手，全案依詐欺罪嫌將鍾嫌移送法辦。

▲婦人險遭假投資詐騙，與警方合作趁面交300萬鉅款時逮捕嫌犯。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

集集警分局指出，一名男子在6月5日到魚池分駐所報案，稱其梁姓妻子於4月時在臉書上看到「主播沈春華」的投資廣告，經點擊該廣告連結、加入LINE好友之後，即被邀請加入自稱「唐欣妤」網友的LINE好友；至當日早上，「唐欣妤」又不斷慫恿其妻要安裝「研鑫科技股份有限公司APP」，宣稱能教她如何操作買賣股票。

▲▼鍾姓嫌犯依約前往梁婦家中面交取款，隨即遭埋伏在外的警方逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

梁婦不疑有他，立即籌妥300萬元欲參加投資，所幸梁夫當時恰好返家，見狀驚覺有異乃立即報警；集集警方獲報後研判確為投資詐騙案件，立即成立專案小組積極偵辦，同時安排梁女與詐團成員到府面交，嫌犯果然現身，立即遭埋伏在屋外的員警一擁而上逮捕，保住梁婦辛苦積蓄。

集集分局長劉千祥呼籲，網路上社交媒體、臉書、LINE、網頁以及影片頻道充斥著各種投資廣告，其中絕大部分都是詐騙集團所投放，甚至還會假借股市名人、富商名義取信民眾，讓民眾一步步落入陷阱而不自知，特別呼籲民眾投資應藉由正常的證券公司操作，以免血汗錢遭騙。