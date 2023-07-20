駛入黑海一律視為軍事目標！　美警告：俄恐襲擊民船後甩鍋烏克蘭

▲莫斯科警告將把所有行經烏克蘭港口的船隻視為軍事目標，白宮警告，俄軍可能會對民用船隻發動襲擊，並將責任推給烏克蘭。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

在莫斯科警告將把所有航行至烏克蘭港口的船隻視為潛在軍事目標後，白宮國家安全會議發言人霍奇（Adam Hodge）警告，最新情報顯示，俄羅斯可能會擴大對烏克蘭糧食設施的攻擊，包括對黑海民用船隻發動襲擊，並將責任推給烏克蘭。

綜合外媒報導，俄羅斯自17日宣布退出《黑海穀物倡議》，不再允許烏克蘭通過黑海安全航運走廊出口穀物後，接連2晚對烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa）發動了飛彈與無人機襲擊，導致烏克蘭準備對外出口的農業基礎設施和6萬噸糧食被毀。

霍奇表示，類似的襲擊現在可能會擴大到黑海上的民用船隻，而且俄方正在採取行動，讓相關襲擊看起來像是烏克蘭所為。他進一步指出，俄羅斯早前曾聲稱俄軍發現並摧毀了一枚「烏克蘭水雷」，但美軍情報顯示，俄羅斯在接近烏克蘭港口的航道上埋設了更多水雷。

他指出，美方相信這是一項協調性行動，其目的是為了掩飾俄軍在黑海攻擊民用船隻的行為，並將相關行動歸咎於烏克蘭。早前，俄羅斯宣布將自當地20日午夜起，把所有駛往黑海烏克蘭港口的船隻視為「站在基輔政權一邊的潛在軍事目標」，但未說明俄軍將採取什麼行動。

烏克蘭誓言他們不會被恐嚇，並將致力維持糧食出口。報導稱，烏克蘭19日正與黑海鄰國羅馬尼亞建立一條臨時航線，「其目的是為了促進黑海西北部國際航運的暢通」。