躲避逮捕令！普丁「不出席」南非金磚峰會　改由俄外長參加

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

南非總統府19日宣布，俄羅斯總統普丁將不會出席8月的金磚國家（BRICS）峰會，改派外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）參加。隨著這項聲明發布，結束了該國是否依據國際通緝令，逮捕俄國領袖的臆測。

18日晚間，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）與金磚國家政黨領袖討論後，發布這項聲明。他證實，8月22日至24日，拉夫羅夫將親赴約翰尼斯堡，出席金磚國家峰會。克里姆林宮則表示，普丁會透過視訊參與峰會。

今年3月，國際刑事法院（UCC）指控普丁犯下戰爭罪，在俄羅斯入侵烏克蘭期間，從烏國非法驅逐及遷移兒童，進而發布逮捕令。

不過，這卻讓南非陷入兩難困境，因為該國今年輪值主辦金磚峰會，同時身為ICC成員，有義務遵循國際通緝令，逮捕普丁。18日公布的一份法庭文件顯示，拉瑪佛沙曾請求ICC不要逮捕普丁，因為這麼做等同宣戰，還可能破壞非洲各國試圖結束烏俄戰爭的努力。

此前，莫斯科宣稱逮捕令沒有法律效力，因為俄羅斯並非ICC成員。事實上，俄方一直沒有掩蓋把成千上萬烏克蘭兒童帶回國的行動，不過他們將其描述成一項人道主義運動，目的是保護在戰區被拋棄的兒童。