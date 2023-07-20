地獄使者、76歲爺跳芭蕾都是他！崔印亨演技被讚：認不出是同一人

▲韓國演員崔印亨在音樂劇《與神同行》、《如蝶翩翩》當中，分別飾演地獄使者解怨脈、76歲跳芭蕾的爺爺沈德出。（圖／聯合數位文創提供，下同）



記者林育綾／台北報導

韓國首爾藝術團打造《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇，高度還原漫畫原著，加上震撼的舞台特效而大受好評，如今2部音樂劇首度來台登上大銀幕。其中演員崔印亨在兩部劇都參與演出，分別飾演地獄使者解怨脈、76歲跳芭蕾的爺爺沈德出，讓觀眾看了紛紛驚艷「認不出是同一人！」

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▲《與神同行》在韓國公演時獲得一致盛讚，故事描述搭乘著列車抵達冥府的亡者們，必須在49天內通過7個審判關卡。



崔印亨現為首爾藝術團駐團藝術家，同時具有戲劇、舞蹈的，此次首度在台上映的2部音樂劇《與神同行：地獄篇》、《如蝶翩翩》，他都有參與演出。在《與神》中他飾演地獄使者解怨脈，這個角色在他眼中是個「工作狂」，常常把事情攬在自己身上，讓崔印亨也笑說，這部分跟自己很像。

▲《與神同行》音樂劇舞台特效驚人。



而在《如蝶翩翩》中，他飾演一位76歲失智症的老爺爺，因為在小時候曾與父親出差時，被芭蕾舞打動，但當年的社會風氣並不鼓勵和支持男性學芭蕾，因此他像個平凡人一樣成長，努力工作、生活，直到年邁被診斷出失智症後，為了不讓人生遺憾，下決心學習最熱愛的芭蕾。

▲崔印亨在《如蝶翩翩》音樂劇中，飾演一位76歲失智症的老爺爺。

崔印亨透露，其實自己大學時專攻傳統舞蹈，也在韓國、美國學習過芭蕾舞，因此他在戲中，要特地扮演成不太會跳舞的樣子。另外，韓國也面臨高齡化問題，他也為此看了很多與失智症、高齡者相關的紀錄片；加上他自己的外婆也罹患過失智症，所以在揣摩角色時最大的挑戰，是時常會想起自己的外婆，情緒也會因此感傷。

▲崔印亨在《如蝶翩翩》音樂劇中，自覺最有挑戰的是情感部分，總會想到自己罹患失智症的外婆。



在此次《與神同行》音樂劇中，氣勢磅礡的環形舞台，搭配地板以LED燈呈現地獄場景、7個審判關卡特效，很多人被舞台效果震驚；加上演員們的嘹亮的歌聲，探討在世做人處事與父母關係的議題，讓觀眾大讚「比漫畫更漫畫的演出團隊，宛如破紙而出！」無法久久忘懷。

據悉，《與神同行》、《如蝶翩翩》2齣音樂劇在當時因為疫情，很多人想看卻無法前往，因此官方也以多角度攝影機拍攝，在線上播映，得到熱烈迴響。如今主辦單位與新光影城合作，將於8月在台上映，目前已啟售早鳥票。

▲▼《與神同行》、《如蝶翩翩》2齣音樂劇首度在台灣大銀幕上映。

