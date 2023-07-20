　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地獄使者、76歲爺跳芭蕾都是他！崔印亨演技被讚：認不出是同一人

▲▼韓國首爾藝術團打造《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇，演員崔印亨分別飾演地獄使者解怨脈、76歲跳芭蕾的爺爺沈德出。（圖／聯合數位文創提供）

▲韓國演員崔印亨在音樂劇《與神同行》、《如蝶翩翩》當中，分別飾演地獄使者解怨脈、76歲跳芭蕾的爺爺沈德出。（圖／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／台北報導

韓國首爾藝術團打造《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇，高度還原漫畫原著，加上震撼的舞台特效而大受好評，如今2部音樂劇首度來台登上大銀幕。其中演員崔印亨在兩部劇都參與演出，分別飾演地獄使者解怨脈、76歲跳芭蕾的爺爺沈德出，讓觀眾看了紛紛驚艷「認不出是同一人！」

▲▼韓國首爾藝術團打造《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇，高度還原漫畫原著，首度來台上映。（圖／聯合數位文創提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《與神同行》在韓國公演時獲得一致盛讚，故事描述搭乘著列車抵達冥府的亡者們，必須在49天內通過7個審判關卡。

崔印亨現為首爾藝術團駐團藝術家，同時具有戲劇、舞蹈的，此次首度在台上映的2部音樂劇《與神同行：地獄篇》、《如蝶翩翩》，他都有參與演出。在《與神》中他飾演地獄使者解怨脈，這個角色在他眼中是個「工作狂」，常常把事情攬在自己身上，讓崔印亨也笑說，這部分跟自己很像。

▲▼韓國首爾藝術團打造《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇，高度還原漫畫原著，首度來台上映。（圖／聯合數位文創提供）

▲《與神同行》音樂劇舞台特效驚人。

而在《如蝶翩翩》中，他飾演一位76歲失智症的老爺爺，因為在小時候曾與父親出差時，被芭蕾舞打動，但當年的社會風氣並不鼓勵和支持男性學芭蕾，因此他像個平凡人一樣成長，努力工作、生活，直到年邁被診斷出失智症後，為了不讓人生遺憾，下決心學習最熱愛的芭蕾。

▲▼韓國首爾藝術團打造《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇，高度還原漫畫原著，首度來台上映。（圖／聯合數位文創提供）

▲崔印亨在《如蝶翩翩》音樂劇中，飾演一位76歲失智症的老爺爺。

崔印亨透露，其實自己大學時專攻傳統舞蹈，也在韓國、美國學習過芭蕾舞，因此他在戲中，要特地扮演成不太會跳舞的樣子。另外，韓國也面臨高齡化問題，他也為此看了很多與失智症、高齡者相關的紀錄片；加上他自己的外婆也罹患過失智症，所以在揣摩角色時最大的挑戰，是時常會想起自己的外婆，情緒也會因此感傷。

▲▼韓國首爾藝術團打造《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇，高度還原漫畫原著，首度來台上映。（圖／聯合數位文創提供）

▲崔印亨在《如蝶翩翩》音樂劇中，自覺最有挑戰的是情感部分，總會想到自己罹患失智症的外婆。

在此次《與神同行》音樂劇中，氣勢磅礡的環形舞台，搭配地板以LED燈呈現地獄場景、7個審判關卡特效，很多人被舞台效果震驚；加上演員們的嘹亮的歌聲，探討在世做人處事與父母關係的議題，讓觀眾大讚「比漫畫更漫畫的演出團隊，宛如破紙而出！」無法久久忘懷。

據悉，《與神同行》、《如蝶翩翩》2齣音樂劇在當時因為疫情，很多人想看卻無法前往，因此官方也以多角度攝影機拍攝，在線上播映，得到熱烈迴響。如今主辦單位與新光影城合作，將於8月在台上映，目前已啟售早鳥票。

▲▼韓國首爾藝術團打造《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇，高度還原漫畫原著，首度來台上映。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼《與神同行》、《如蝶翩翩》2齣音樂劇首度在台灣大銀幕上映。

▲▼韓國首爾藝術團打造《與神同行》、《如蝶翩翩》音樂劇，高度還原漫畫原著，首度來台上映。（圖／聯合數位文創提供）

ET快訊
陳美鳳曝比基尼戲水照　狂吸5萬人朝聖
一片衛生棉要800年才能分解！　醫曝生理用品冷知識
婦遭家暴37年崩潰...持刀殺夫　女兒哭求國民法官
冷氣砸死21歲女大生　政大教授惋惜：是頂級學生
刮痧「4種型態」看身體狀況

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越熱越旺！「大暑有喜」專寵生肖狗　4習俗曝光

地獄使者、76歲爺跳芭蕾都是他！崔印亨演技被讚：認不出是同一人

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網刷整排反串：支持老闆

快訊／高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應

大雷雨夜襲！「杜蘇芮」明將生成2條路詭步逼台　雨彈甩4天熱區曝

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

越熱越旺！「大暑有喜」專寵生肖狗　4習俗曝光

地獄使者、76歲爺跳芭蕾都是他！崔印亨演技被讚：認不出是同一人

熱炒店老闆被起底「曾酒駕」　網刷整排反串：支持老闆

快訊／高雄苓雅區大停電「3338戶一片黑」　台電緊急回應

大雷雨夜襲！「杜蘇芮」明將生成2條路詭步逼台　雨彈甩4天熱區曝

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

快訊／蘆洲25歲男住家6樓墜落　砸壞機車「倒臥血泊」！緊急搶救中

職籃新秀怎抗壓？　傳奇「籃球精靈」顏行書：別受社群影響

先探／台積電神山再起

鳳小岳自爆「7歲上少林寺練武」！　唐綺陽驚：是非常天王星

港姐冠軍恢單1年「秘戀富二代」！　玻璃門倒影洩密…甜蜜身影曝

BMW「M3性能旅行車」賣太好追加產能！M3 CS Touring想法也曝光

多次會勘成功爭取　立委湯蕙禎推動龍潭體育園區功能更多元

慶48週年院慶　敏盛綜合醫院「再生醫學暨疼痛治療中心」揭牌

烏克蘭：俄羅斯攻擊敖德薩　中國領事館建築受損

才傳冷氣砸死女大生事故　岳庭「水泥塊高空掉落」險遭砸破頭嚇壞

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

杜蘇芮路徑大修！歐洲模式預測「撞台灣」　氣象局：往南機率高

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

芒果專業切法　駐日代表處曝4步驟

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

雙薪200萬卻不敢生！夫妻「不辦婚宴」連蜜月都不去

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

陳紫渝爆「里長超低月薪」　 邰智源嚇：做辛酸的

更多熱門

相關新聞

40度！法帥哥戴斗笠「包場」逛長城　

40度！法帥哥戴斗笠「包場」逛長城　

全球暖化加上「聖嬰現象」，地球出現10萬年來最熱氣溫，世界各國包括大陸出現異常高溫現象，尤其北京今年特別炎熱。結果，來自法國音樂劇演員大衛班（David Ban)不怕熱，頭戴斗笠，頂著北京40度高溫逛長城，還拍下影片開心分享自己一人包場。

音樂劇《貓》演員首次來台就愛上

音樂劇《貓》演員首次來台就愛上

70歲爺跳芭蕾催淚神作！如蝶翩翩音樂劇在台上映

70歲爺跳芭蕾催淚神作！如蝶翩翩音樂劇在台上映

《美少女戰士》真人音樂劇搶先看

《美少女戰士》真人音樂劇搶先看

原民人權青年團　相揪逗陣繞法院

原民人權青年團　相揪逗陣繞法院

關鍵字：

與神同行如蝶翩翩音樂劇崔印亨首爾藝術團韓國音樂劇

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

從八里到新店學開車…政大女被冷氣砸死！家屬悲痛難接受　

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面