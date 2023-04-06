　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《美戰》真人音樂劇搶先看！還原度超高近距離喊：代替月亮懲罰你

記者林育綾／台北報導

《美少女戰士》2.5次元音樂劇即將在台首演，將這部熱門動漫作品以真人重現！今（6）日五名戰士及燕尾服蒙面俠、反派角色在彩排場現身，「全女子」陣容演出，還近距離喊出戰士口號，舞蹈和音樂都讓粉絲激動不已。其中飾演月野兔的演員古賀夏希提到，從前很多故事都是女生等待王子來守護，《美戰》則是女英雄挺身而出，希望帶給大家勇氣。

▲《美少女戰士》2.5次元音樂劇搶先看，戰士近距離喊口號「代替月亮懲罰你！」（影／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 美少女戰士,2.5次元音樂劇,日本 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲《美少女戰士》2.5次元音樂劇首度來台。（圖／記者蘇晟彥攝）

《美少女戰士》漫畫從1991年出刊至今已滿30周年，在全球售出超過3600萬冊，衍生出動畫、電影、遊戲、音樂劇、展覽更是佈及全球。日本近年力推「2.5次元音樂劇」，就是介於2次元的平面動漫、3次元的立體現實之間的「模仿與重現」，將動漫作品以真人演出方式呈現，而不同於電影或戲劇，2.5次元音樂劇著重在漫畫還原，演出內容與角色設定會更接近原著。

▲▼ 美少女戰士,2.5次元音樂劇,日本 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼日本近年力推「2.5次元音樂劇」，介於2次元的平面動漫、3次元的立體現實之間的「模仿與重現」。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 美少女戰士,2.5次元音樂劇,日本 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此次的音樂劇，將有大量的舞蹈、音樂、動作來表現《美少女戰士》的世界觀，卡司堅強。導演與劇目構思、編舞為知名舞蹈及編舞家TAKAHIRO （上野隆博），曾擔任瑪丹娜世界巡演的舞者，被雜誌評選為「世界尊敬的百大日本人」之一，紐約時報曾讚譽他是「令人驚愕的表演者」，他也以編舞家的身份擔任櫻坂46、日向坂46、A.B.C-Z、超特急、矢澤永吉、世界末日（SEKAI NO OWARI）、藤井風等人氣歌手的編舞。

▲▼ 美少女戰士,2.5次元音樂劇,日本 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲「女力」也是《美少女戰士》的核心。（圖／記者蘇晟彥攝）

「女力」也是《美少女戰士》的核心，製作人上羅尚治（Takaharu Uera ）表示，「水手戰士們並肩作戰、彼此守護，每位角色都充滿信念與自決能力，可以果斷自信的做出決定。」

而且作者武內直子筆下的《美少女戰士》，不只是少女熱血而已，它分別代表了不同女性的樣態，各自都有獨立的意識，同時展現了強大的力量、勇氣與自信，同時強調「愛不僅是男女之間」，這在90年代可謂是突破性的作品，堪稱是新時代女性的開端。

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇。（圖／記者林育綾攝）

▲《美戰》是女性化身為英雄挺身而出，期望能帶給觀眾希望、勇氣。（圖／記者林育綾攝）

飾演月野兔的演員古賀夏希提到，從前很多故事都是女性角色等待王子來守護，但《美戰》則是女性化身為英雄挺身而出，透過美戰這些大家熟知的角色，期望能帶給觀眾希望、勇氣。

特別的是，《美少女戰士》2.5次元音樂劇以全女子陣容出演，包括「燕尾服蒙面俠」地場衛角色，也由女性演員立道梨緒奈擔綱，她除了曾演出過美戰音樂劇，今年更在大阪演出《進撃的巨人-the Musical-》音樂劇，擔綱漢吉・佐耶一角。

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇首度來台演出。（圖／聯合數位文創）

▲《美少女戰士》2.5次元音樂劇以全女子陣容出演，包括「燕尾服蒙面俠」地場衛角色，也由女性演員立道梨緒奈擔綱。（圖／聯合數位文創）

而在彩排後，她不斷幫飾演月野兔的古賀夏希調整服裝、頭髮，兩人彷彿入戲到像是情侶，可以看出演員之間彼此的感情深厚與默契。立道梨緒奈透露，平時在排練時，大家透過非常多的溝通、討論來進入角色，期望帶給觀眾高度還原的呈現。

《美少女戰士》2.5次元音樂劇2019年在紐約及華盛頓演出場場爆滿、一票難求，是日本最盛行的新形態娛樂，首次來台將於4月7日～4月9日於台北國父紀念館共演出四場。

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇首度來台演出。（圖／聯合數位文創）

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇將以真人重現，還原漫畫世界觀。（圖／聯合數位文創）

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇首度來台演出。（圖／聯合數位文創）

相關報導

美少女戰士音樂劇卡司公布！「寶塚」超強實力演員確認加入

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
雞蛋一定要放冰箱？專家給答案　2動作秒知新鮮度
快訊／捷運萬大線意外1死！勞檢處重罰「勒令停工」
下周出現今年首颱？　一圖看颱風生成落點
18歲網紅「罹罕見癌症」病逝　最後發文：呼吸好難
最新畢業起薪排行　三大行業上看月領4萬元
快訊／捷運萬大線奪命意外　1人被齒輪砸中又墜落鷹架亡
國3死亡車禍　駕駛傷重亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去日本注意！當地猴痘升溫　羅一鈞憂連假效應「疫情燒回台灣」

2023最新畢業起薪排行　三大行業上看月領4萬元

再生醫療草案允未成年捐細胞惹議　生技業者：細胞治療不能只停在自體

《美戰》真人音樂劇搶先看！還原度超高近距離喊：代替月亮懲罰你

3年沒流行！腸病毒今年恐大爆發　衛生局籲落實「濕搓沖捧擦」

台北驚見神秘光束！網擔憂像影集情節「被登出」知情人士曝：沒這麼可怕啦

猴痘疫苗第二階段2.5萬人份「下周一開搶」　隔離新制暫未拍板

他見弟弟「Google搜尋紀錄」傻了　一票超好奇：是不是有人正在舔

下周出現今年首颱？一圖看颱風生成落點　氣象局曝「4月颱影響」　

贏過50嵐1號！「哪家的加料手搖飲最好喝」她推爆1家低調連鎖店

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

去日本注意！當地猴痘升溫　羅一鈞憂連假效應「疫情燒回台灣」

2023最新畢業起薪排行　三大行業上看月領4萬元

再生醫療草案允未成年捐細胞惹議　生技業者：細胞治療不能只停在自體

《美戰》真人音樂劇搶先看！還原度超高近距離喊：代替月亮懲罰你

3年沒流行！腸病毒今年恐大爆發　衛生局籲落實「濕搓沖捧擦」

台北驚見神秘光束！網擔憂像影集情節「被登出」知情人士曝：沒這麼可怕啦

猴痘疫苗第二階段2.5萬人份「下周一開搶」　隔離新制暫未拍板

他見弟弟「Google搜尋紀錄」傻了　一票超好奇：是不是有人正在舔

下周出現今年首颱？一圖看颱風生成落點　氣象局曝「4月颱影響」　

贏過50嵐1號！「哪家的加料手搖飲最好喝」她推爆1家低調連鎖店

AI智慧辨識抓烏賊車　台中攜手小黃車隊抓移動污染源

捷運萬大線工人遭砸亡！勞檢處「重罰30萬」勒令停工　包商被移送

吳青峰變身「動物磁鐵」　拍MV一半「突冒出一群超萌臨演」

哈佛醫學院推薦「4種抗發炎水果」　營養師：吃對減輕慢性發炎

去日本注意！當地猴痘升溫　羅一鈞憂連假效應「疫情燒回台灣」

伊能靜15人家族旅遊　秦昊缺席「隔空霸喊：刷我的卡」網羨慕翻

公寓梯間燒金紙「規勸反遭嗆」　律師：立馬做一動作反制

謝國樑分享就職百日心路歷程　4／7基隆Podcast首播

《全明星》男神體驗泰式按摩嚇歪　合體唐振剛公路旅行冒險

攜手7大企業打造家園城市　謝國樑籲：基隆共好讓家舒適又乾淨

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

祖厝60年前車票　校名震撼全場

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

好市多1夯物「折扣65元」！會員喊買：衝啊

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

她晨泳30年竟更胖　醫曝原因

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

館長抖內量是台灣YT之冠　金額讓鄉民震撼

更多熱門

相關新聞

美戰音樂劇卡司公布！寶塚演員加入

美戰音樂劇卡司公布！寶塚演員加入

《美少女戰士》2.5次元音樂劇成為話題，主辦單位也在近日也公布演出卡司，由8名日本人氣演藝新星擔任主要角色；另也有出身「寶塚歌劇院」的實力派人選演出反派「貝莉爾女王」，讓台灣觀眾感受「全女子陣容」的魅力，將於4月7日到9日在台北國父紀念館演出。

JIMMY CHOO《美少女戰士》鞋履

JIMMY CHOO《美少女戰士》鞋履

「最美星二代」穿美戰靴當月野兔

「最美星二代」穿美戰靴當月野兔

楊冪搶當真人版美少女戰士！

楊冪搶當真人版美少女戰士！

還原漫畫！美少女戰士音樂劇來台

還原漫畫！美少女戰士音樂劇來台

關鍵字：

美少女戰士美戰音樂劇

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

快訊／靜宜女大生下落曝！確定入境緬甸仰光

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

王淨原來超有料！曹佑寧7符號警告

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

祖厝60年前車票　校名震撼全場

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

《麻辣鮮師》范筱梵離婚了！

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面