《美戰》真人音樂劇搶先看！還原度超高近距離喊：代替月亮懲罰你

記者林育綾／台北報導

《美少女戰士》2.5次元音樂劇即將在台首演，將這部熱門動漫作品以真人重現！今（6）日五名戰士及燕尾服蒙面俠、反派角色在彩排場現身，「全女子」陣容演出，還近距離喊出戰士口號，舞蹈和音樂都讓粉絲激動不已。其中飾演月野兔的演員古賀夏希提到，從前很多故事都是女生等待王子來守護，《美戰》則是女英雄挺身而出，希望帶給大家勇氣。

▲《美少女戰士》2.5次元音樂劇搶先看，戰士近距離喊口號「代替月亮懲罰你！」（影／記者林育綾攝）

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▲《美少女戰士》2.5次元音樂劇首度來台。（圖／記者蘇晟彥攝）

《美少女戰士》漫畫從1991年出刊至今已滿30周年，在全球售出超過3600萬冊，衍生出動畫、電影、遊戲、音樂劇、展覽更是佈及全球。日本近年力推「2.5次元音樂劇」，就是介於2次元的平面動漫、3次元的立體現實之間的「模仿與重現」，將動漫作品以真人演出方式呈現，而不同於電影或戲劇，2.5次元音樂劇著重在漫畫還原，演出內容與角色設定會更接近原著。

▲▼日本近年力推「2.5次元音樂劇」，介於2次元的平面動漫、3次元的立體現實之間的「模仿與重現」。（圖／記者蘇晟彥攝）

此次的音樂劇，將有大量的舞蹈、音樂、動作來表現《美少女戰士》的世界觀，卡司堅強。導演與劇目構思、編舞為知名舞蹈及編舞家TAKAHIRO （上野隆博），曾擔任瑪丹娜世界巡演的舞者，被雜誌評選為「世界尊敬的百大日本人」之一，紐約時報曾讚譽他是「令人驚愕的表演者」，他也以編舞家的身份擔任櫻坂46、日向坂46、A.B.C-Z、超特急、矢澤永吉、世界末日（SEKAI NO OWARI）、藤井風等人氣歌手的編舞。

▲「女力」也是《美少女戰士》的核心。（圖／記者蘇晟彥攝）

「女力」也是《美少女戰士》的核心，製作人上羅尚治（Takaharu Uera ）表示，「水手戰士們並肩作戰、彼此守護，每位角色都充滿信念與自決能力，可以果斷自信的做出決定。」

而且作者武內直子筆下的《美少女戰士》，不只是少女熱血而已，它分別代表了不同女性的樣態，各自都有獨立的意識，同時展現了強大的力量、勇氣與自信，同時強調「愛不僅是男女之間」，這在90年代可謂是突破性的作品，堪稱是新時代女性的開端。

▲《美戰》是女性化身為英雄挺身而出，期望能帶給觀眾希望、勇氣。（圖／記者林育綾攝）



飾演月野兔的演員古賀夏希提到，從前很多故事都是女性角色等待王子來守護，但《美戰》則是女性化身為英雄挺身而出，透過美戰這些大家熟知的角色，期望能帶給觀眾希望、勇氣。

特別的是，《美少女戰士》2.5次元音樂劇以全女子陣容出演，包括「燕尾服蒙面俠」地場衛角色，也由女性演員立道梨緒奈擔綱，她除了曾演出過美戰音樂劇，今年更在大阪演出《進撃的巨人-the Musical-》音樂劇，擔綱漢吉・佐耶一角。

▲《美少女戰士》2.5次元音樂劇以全女子陣容出演，包括「燕尾服蒙面俠」地場衛角色，也由女性演員立道梨緒奈擔綱。（圖／聯合數位文創）

而在彩排後，她不斷幫飾演月野兔的古賀夏希調整服裝、頭髮，兩人彷彿入戲到像是情侶，可以看出演員之間彼此的感情深厚與默契。立道梨緒奈透露，平時在排練時，大家透過非常多的溝通、討論來進入角色，期望帶給觀眾高度還原的呈現。

《美少女戰士》2.5次元音樂劇2019年在紐約及華盛頓演出場場爆滿、一票難求，是日本最盛行的新形態娛樂，首次來台將於4月7日～4月9日於台北國父紀念館共演出四場。

▲▼《美少女戰士》2.5次元音樂劇將以真人重現，還原漫畫世界觀。（圖／聯合數位文創）