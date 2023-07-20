快訊／國家警報響了！大雷雨襲2縣市　17縣市豪大雨特報　

▲午後對流旺盛，部分縣市出現大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，大雷雨，氣象局今(20日)下午15時30分針對嘉義縣、雲林縣發布大雷雨訊息，雨勢將持續1小時。氣象局也針對該2縣市發布防災告警。另17縣市豪大雨特報，除高雄外，雲林和嘉義等山區也升級豪雨。

氣象局今(20日)下午15時30分針對嘉義縣、雲林縣發布大雷雨訊息及防災告警(PWS)，持續時間至16時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

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▲氣象局針對「雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

此外，氣象局也針對17縣市發布豪大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２０）日高雄市及雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨。

另大台北、桃園、中南部地區及新竹、苗栗、東半部山區有局部大雨發生的機率，氣象局提醒注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

▲豪雨特報。（圖／氣象局）

豪雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

豪雨：雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市

大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區