快訊／大雷雨開轟1地！警戒1小時　雙北等17縣市豪大雨特報　

▲午後對流旺盛，部分縣市出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，氣象局今(20日)下午除針對17縣市發布豪大雨特報，其中高雄為豪雨外，氣象局下午14時42分也針對桃園市發布大雷雨訊息，雨勢持續1小時。

氣象局今(20日)下午14時42分針對桃園市發布大雷雨訊息，持續時間至15時45分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象局也表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（20）日高雄市有局部大雨或豪雨，大臺北、桃園、中南部地區及新竹、苗栗、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

▲氣象局針對「桃園市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

桃園市： 桃園區、中壢區、大溪區、八德區、龍潭區、平鎮區

▲17個縣市豪、大雨特報。（圖／氣象局）

豪雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

＊豪雨：高雄市

＊大雨：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區