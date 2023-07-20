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「杜蘇芮」最快明清晨生成！氣象局曝最可能路徑　周日是關鍵點

記者李姿慧／台北報導

今年第5號颱風「杜蘇芮」最快明天清晨到白天將生成，氣象局表示，雖部分模式預測下周颱風路徑可能北轉接近台灣，但未來太平洋高壓有增強趨勢，路徑預測以往呂宋島機率最大，下周二可能到呂宋島附近，周日到下周一(23日~24日)將是觀察關鍵。

▲▼熱帶性低氣壓最快明天清晨生成杜蘇芮颱風。（圖／氣象局）

▲熱帶性低氣壓最快明天清晨生成杜蘇芮颱風。（圖／氣象局）

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中央氣象局技正王君賢表示，受太平洋高壓增強，天氣趨於穩定，恢復多雲到晴，白天溫度偏高，午後有局部大雨；今天凌晨2點形成熱帶性低氣壓，明天有機會成為今年第5號颱風「杜蘇芮」。

至於未來路徑預測，王君賢說明，熱帶性低氣壓未來行徑區域海溫高，有利發展，預計明天清晨到白天有機會發展成輕颱，生成今年第五號颱風「杜蘇芮」，明天逐漸北轉之後，沿著太平洋高壓偏西到西北西前進，預測下周二(25日)可能到呂宋島附近。

王君賢指出，這條路徑看起來是所有模式最可能路徑，雖然中間仍有不確定性，取決於太平洋高壓勢力範圍。若太平洋高壓比較弱，路徑將偏北，甚至北轉靠近台灣；若太平洋高壓增強，路徑將偏西，對台灣影響小，因此周日到下周一(23日~24日)是關鍵，太平洋高壓強弱決定颱風北轉分量有多少。

針對加拿大預測模式路徑可能朝向台灣，王君賢說，確實不排除有部分模式預測下周颱風逐漸北轉、接近台灣，不過未來太平洋高壓有增強趨勢，因此颱風往呂宋島機率最大。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象局）

至於未來一周降雨，王君賢表示，今天(20日)東南部有零星降雨，午後注意局部大雨，特別是中南部、山區有局部大雨，明天(21日)到周日(23日)水氣減少，降雨範圍減少，下周一到下周三(24日~26日)受台灣外圍環流影響，東半部有局部短暫降雨，特別東南部降雨明顯。

高溫部分，今西半部高溫約34到35度，東部32到33度，台北、台中、雲林、南高屏、台東等縣市則有36度高溫。

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