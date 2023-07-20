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大陸 大陸焦點 特派現場

美光遭陸封殺後動作頻頻　陸媒爆：CEO19日親自拜訪商務部

▲美光西安工廠。（圖／翻攝百度）

▲美光西安工廠。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

美國半導體龍頭企業之一的美光（Micron）5月份遭大陸網信辦指「未通過網路安全審查」，要求大陸國內的關鍵信息基礎設施運營者應停止採購其產品，等同於全面封殺。不過，美光仍持續布局大陸市場，包括將在未來幾年加碼投資西安的封裝測試工廠，同時，也傳出總裁兼CEO桑傑·梅赫羅特拉昨（19）日親自拜會大陸商務部的消息。

▲美光半導體。（圖／CFP）

▲美光半導體。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導稱，獨家從消息人士處獲知美光公司總裁兼首席執行官桑傑·梅赫羅特拉於7月19日拜會中國商務部。這則消息透露出的資訊量雖然少，但也間接證明美光仍持續布局大陸市場，試圖扭轉被全面封殺的態勢。

「Micron美光科技」微信公眾號6月16日發文指，美光計劃在未來幾年對西安封裝測試工廠投資逾43億元（人民幣，下同），並建設新廠房。公司還已決定收購台灣半導體公司力成科技旗下的力成西安公司，為美光西安工廠引進全新、高性能的封裝和測試設備。

文章還提到，如獲中國監管部門批准，此番收購項目將在約1年內完成。屆時，力成西安全體1200名員工將與美光簽署新的勞動合同，美光在華員工總數將增至4500餘人。

由於在5月時，大陸網信辦公布對美光的資安審查結果，確定美光未通過網路安全審查，存在對大陸國家安全的隱患，因此，要求大陸國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

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美光半導體大陸美國商務部CEO

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