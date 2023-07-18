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社會 社會焦點 保障人權

網通廠收購案爆內線交易　前副董涉利用親友人頭買股遭約談

▲▼股市,恆生指數,理財 。（圖／pixabay）

▲明泰科技2019年收購仲琦科技時，爆發內線交易弊端。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

明泰科技(3380)在2019年宣布，以參與私募並公開收購方式，入股網通設備廠仲琦科技(2419)，成為仲琦最大股東，時任仲琦科技的劉姓副董事長，以及部分參與收購案的員工認為是項大利多，疑似趁重訊公告前以親友人頭買進仲琦股票，涉嫌內線交易罪，台北地檢署18日指揮調查局兵分6路搜索並約談劉女等6名嫌疑人。

明泰與仲琦2公司都是網通產業，在2019年12月12日雙雙召開重大訊息說明會，首先仲琦科技董事會決議發行私募普通股1億股，而明泰科技董事會則決議參加仲琦私募案，以每股價格16.11元認購，再以公開收購方式取得仲琦普通股，總計投入48.11億元，取得仲琦共60.8%股權。

這項收購案從2020年1月開始，到2021年1月，原任仲琦董事長鄭炎為因轉讓超過持股的一半，因此卸任董事長一職，改由明泰科技董事長黃文芳接掌該職，當時明泰已持有仲琦股份達62.24％。因明泰發展乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路、無線技術、網路監控、毫米波雷達等，但一直未投入Cable網路技術，完成收購仲琦後，明泰可透過仲琦品牌通路，擴大既有ODM/OEM產品出口。

檢調獲報，當時參與收購談判的劉姓副董事長等人，涉嫌在確認達成收購合意後，在重大訊息公告前，就進場買股，雖然不法所得各約數十萬元，仍觸犯《證交法》的內線交易罪，檢察官林逸群指揮調查局台北市調處發動搜索約談。

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