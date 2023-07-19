　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明泰收購案爆內線交易　前仲琦女副董劉美蘭20萬交保

▲▼網通廠仲琦科技收購案爆內線交易，前副董劉美蘭被約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲網通廠仲琦科技收購案爆內線交易，前副董劉美蘭被約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

明泰科技(3380)在2019年宣布，以參與私募並公開收購方式，入股網通設備廠仲琦科技(2419)，成為仲琦最大股東，時任仲琦科技的副董事長劉美蘭，以及部分參與收購案的員工認為是項大利多，疑似趁重訊公告前以親友人頭買進仲琦股票，涉嫌內線交易罪，台北地檢署18日指揮調查局搜索並約談劉女後，依涉嫌違反《證交法》諭令20萬元交保。

明泰與仲琦2公司都是網通產業，在2019年12月12日雙雙召開重大訊息說明會，首先仲琦科技董事會決議發行私募普通股1億股，而明泰科技董事會則決議參加仲琦私募案，以每股價格16.11元認購，再以公開收購方式取得仲琦普通股，總計投入48.11億元，取得仲琦共60.8%股權。

這項收購案從2020年1月開始，到2021年1月，原任仲琦董事長鄭炎為因轉讓超過持股的一半，因此卸任董事長一職，改由明泰科技董事長黃文芳接掌該職，當時明泰已持有仲琦股份達62.24％。因明泰發展乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路、無線技術、網路監控、毫米波雷達等，但一直未投入Cable網路技術，完成收購仲琦後，明泰可透過仲琦品牌通路，擴大既有ODM/OEM產品出口。

檢調獲報，當時劉美蘭得知收購談判結果後，涉嫌在重大訊息公告前，就進場買股，雖然不法所得各約數十萬元，仍觸犯《證交法》的內線交易罪，檢察官林逸群指揮調查局台北市調處發動搜索約談，除劉女訊後20萬交保外，另有3名親友各以3萬到10萬元交保，

ET快訊
高雄冰店44人中毒　「她開第一槍」遭肉搜狂罵
獨／「列柯歧視言論」被館長公審！　女回應了
坤達出走《木曜4》？　經紀人回應了
北漂賺5萬存不到錢！　「回南部更絕望」全場戰翻
陳紫渝戀愛「男粉還支持嗎？」　PTT反應曝光
一餐4200！「全台最高Buffet」試吃心得曝光
杜蘇芮生成機率8成　專家曝「1關鍵」可能閃過台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少年住教會遭猥褻！連16天被噁男「隔內褲狂吸」　崩潰求救

台中上半年10大吸金測速桿出爐！「桿王」每月開罰1247件

當自己是救護車！貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」下場曝

捲洗錢案！收地檢署3張傳票...彰化婦嚇壞　衝郵局匯120萬老本

獨／新北OL搭列車「腿遭跳蚤狠咬14包」慘照曝　批高鐵態度傲慢

審翁茂鍾案還面會22次、收襯衫營養品　最高行前院長林奇福免議處

緊急！萬華醉漢「刀架脖」蹲坐騎樓　警用電擊槍制伏送醫

部署漢光演習出意外！澎湖裝甲車窄路硬過　擦撞小貨車

資訊業主管不倫照外流「被恐嚇150萬」　假記者瞎掰：民眾爆料

新竹男不甩「未禮讓行人」多張罰單　郵局存款直接被扣抵

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

少年住教會遭猥褻！連16天被噁男「隔內褲狂吸」　崩潰求救

台中上半年10大吸金測速桿出爐！「桿王」每月開罰1247件

當自己是救護車！貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」下場曝

捲洗錢案！收地檢署3張傳票...彰化婦嚇壞　衝郵局匯120萬老本

獨／新北OL搭列車「腿遭跳蚤狠咬14包」慘照曝　批高鐵態度傲慢

審翁茂鍾案還面會22次、收襯衫營養品　最高行前院長林奇福免議處

緊急！萬華醉漢「刀架脖」蹲坐騎樓　警用電擊槍制伏送醫

部署漢光演習出意外！澎湖裝甲車窄路硬過　擦撞小貨車

資訊業主管不倫照外流「被恐嚇150萬」　假記者瞎掰：民眾爆料

新竹男不甩「未禮讓行人」多張罰單　郵局存款直接被扣抵

郭台銘訪北農意在「辣個男人」！　想看韓國瑜建立的激勵制度

最新役男體位標準大公開！體檢吃胖閃兵退流行「報效國家才是真男人」

東京3間新開飯店！走路2分到車站、頂樓近看晴空塔　下樓就是淺草寺

喝1碗綠豆湯！40歲男醒來「手腳無力、口齒不清」… 醫嘆：中風了

錯失金曲獎反變大贏家！　陳建瑋「9年庫存CD被搶光」網站急關閉

德甲霸主拜仁27比0狂虐對手　悍將金玟哉見證新東家超猛火力

少年住教會遭猥褻！連16天被噁男「隔內褲狂吸」　崩潰求救

郭書瑤突脫口「要去見男友」！被拍同框照公開身分：來新加坡陪我約會

AMD執行長蘇姿丰訪台　拿特製大號「乖乖」喊團隊讚

台中上半年10大吸金測速桿出爐！「桿王」每月開罰1247件

社會熱門新聞

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

28歲女遭計程車撞亡！網紅怒：罰60萬也沒用

桃園獨臂獼猴死了！打1cc鎮定劑急救無效

司法黃牛削議員1395萬　為保職被慘騙

2月嬰猝死「血液尿裡全是毒」4毒蟲下場曝

擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死

即／林口死亡車禍！腳踏車騎士遭大貨車輾斃

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

妻月薪2萬扛房貸遭丟包　忍20年反擊

更多熱門

相關新聞

網通廠收購爆內線交易　前副董遭約談

網通廠收購爆內線交易　前副董遭約談

明泰科技(3380)在2019年宣布，以參與私募並公開收購方式，入股網通設備廠仲琦科技(2419)，成為仲琦最大股東，時任仲琦科技的劉姓副董事長，以及部分參與收購案的員工認為是項大利多，疑似趁重訊公告前以親友人頭買進仲琦股票，涉嫌內線交易罪，台北地檢署18日指揮調查局兵分6路搜索並約談劉女等6名嫌疑人。

涉科技公司內線交易　富邦金控創投董事黃嘉能辭任

涉科技公司內線交易　富邦金控創投董事黃嘉能辭任

Adobe受惠AI概念從輸家變贏家　「史上最大收購案」反被忽略

Adobe受惠AI概念從輸家變贏家　「史上最大收購案」反被忽略

大咖建商輪番收購　北區大型摩鐵消失中

大咖建商輪番收購　北區大型摩鐵消失中

夫任疫苗審查洩利多　妻內線炒高端還問命理師

夫任疫苗審查洩利多　妻內線炒高端還問命理師

關鍵字：

仲琦明泰收購內線

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

28歲新婚人妻走斑馬線被撞亡　里長痛哭罵髒話

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

桃園捷運綠線施工挖出「4000年前文物」

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

王大陸蔡卓宜爆分手「現蹤台北」！她被拍大街崩潰快哭

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面