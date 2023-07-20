美氣候特使凱瑞暗示11月拜習會登場　陸官媒低調未提

▲ 2023年7月19日上午，大陸國家副主席韓正在北京會見美國總統氣候問題特使凱瑞 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）昨19日晚間結束訪華行程，在北京舉行新聞發佈會。凱瑞向媒體表示，這次成果展現中美展現十分坦率對話，對於現階段關係而言十分重要。根據外媒消息指出，他與大陸副主席韓正會面時，暗示今年11月一起促成「習拜會」的可能性，但大陸官媒《新華社》並未報導相關消息。

陸媒《澎湃新聞》、《新浪新聞》等報導稱，凱瑞此行17日上午，與中國氣候變化事務特使解振華在北京飯店舉行會談，前後持續約12小時。接著18日，與國務院總理李強、中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅分別在京會見。7月19日上午會見大陸國家副主席韓正。

結束四天行程，凱瑞19晚間舉行中外媒體記者會，首先介紹訪華成果，他指出，「事實上，我們（中美雙方）確實成功地開展了一系列長時間、非常詳細的會談，後續還有很多事情要做。」

他說，「這次訪華是為了開創新的局面（break new ground），中美也進行了非常坦率的對話，我們認為這對現階段來說很重要。」

回答記者提問時，談及當前中美氣候領域的交流現狀以及未來一段時間雙方的工作安排，凱瑞表示，去年8月以來，中美在氣候領域的面對面交流中斷，現在雙方作出了明智的決定，確保雙方在該領域的交流切實向前邁進一步，而不是紙上談兵。

同時，凱瑞坦言，「你可能會注意到中美並沒有發表《聯合聲明》，因為雙方還未能清晰地找到連接雙方需要達成的目標的路徑。」

他也表示，雙方需要加快工作進度，中國氣候變化事務特使解振華和自己領導的中美氣候工作團隊將繼續推進目前正在討論的內容。未來一段時間，「中美同意在未來幾周加緊工作，已經確定了下兩次雙方會談的時間。」

▲中共中央外事辦主任王毅與美國氣候特使凱瑞（John Kerry）會面，氣氛熱略。（圖／翻攝CGTN）

繼布林肯、葉倫前後訪華之後，凱瑞此行，外媒十分關注11月安排「習拜會」的可能性。根據外媒報導稱，凱瑞19日與韓正會面時開場曾說，「我們將致力與你們密切合作，希望有助於雙方總統參與亞太經濟合作會議（APEC）能夠獲得實質成果。」

外媒解讀，言下之意是，習出席今年11月在舊金山舉行的APEC領袖峰會，有機會與拜登會面。

但大陸官媒《新華社》發出韓正與凱瑞會面時的內容，並未釋出這段談話，內容開頭重申，「應對氣候變化是中美合作的重要方面，要落實兩國元首峇里島會晤共識，遵循習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，為中美各領域交流合作創造良好環境。」

綜合陸媒多方報導稱，此行是凱瑞作為美國總統氣候問題特使第三次訪華，也是今年以來中美首次面對面進行氣候問題磋商。

報導強調，值得一提的是，克里也是一個月以來第三位訪華的美方高級官員。此前，美國國務卿布林肯、美國財政部長葉倫曾於6月中下旬和7月上旬先後訪華。足以顯示中美關係有跡象慢慢好轉，但絕非一下子完全翻轉。