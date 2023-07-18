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大陸 大陸焦點 特派現場

美氣候特使凱瑞與王毅會面　陸專家：關注美對陸光伏產品高額徵稅

▲中共中央外事辦主任王毅與美國氣候特使凱瑞（John Kerry）會面。（圖／翻攝CGTN）

▲中共中央外事辦主任王毅與美國氣候特使凱瑞（John Kerry）會面。（圖／翻攝CGTN，下同）

記者魏有德／綜合報導

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）16日訪問大陸，先與大陸氣候特使解振華會談，18日再與中共中央外事辦主任王毅會面，外界聚焦美國是否會針對大陸太陽能板和相關組件加徵的高額關稅作出讓步。對此，大陸專家陳冰表示，是不是可以取消光伏相關的進口關稅，「這是克里（凱瑞，下同）訪華的一個重要議題，能否談出點成果，全世界都在關注。」

▲中共中央外事辦主任王毅與美國氣候特使凱瑞（John Kerry）會面。（圖／翻攝CGTN）

《直新聞》特約評論員陳冰指出，中國是世界上可再生能源的最大投資國，約佔世界總投資的一半以上，太陽能電池板及相關組件，更是佔世界市場四分之三，美國在2018年對華太陽能電池板進口加徵30%的關稅，2021年再以「違反人權」為藉口，對新疆產的太陽能板祭出進口禁令，「美國用戶承受不了高價，也向美國商務部申請過關稅豁免，但對中國太陽能電池板製造商的打擊，依然很大。」

陳冰表示，拜登政府為美國的太陽能產業提供巨大的稅收優惠，試圖自我發展，打破過去的產業鏈及供應鏈，但美製造業還造不出那麼多太陽能板，需要時間提高產能，無法滿足美國太陽能發電企業的需求，不得不從中國高價進口，對美國的太陽能發電形成矛盾，「是不是可以取消一些太陽能電池板及組件的進口關稅呢，這是克里訪華的一個重要議題，能否談出點成果，全世界都在關注。」

據了解，自2022年裴洛西訪問台灣後，大陸對美祭出8項反制措施，其中便包括暫停與美國在氣候問題上的對話和合作機制。隨著近期美國官員高密度的訪問大陸，凱瑞也被「解封」，順利抵達北京與大陸氣候特使交換意見，而凱瑞具有前國務卿的身份，也被外界認為在中美兩國關切的議題上，可以適度與大陸進行初步的意見交換和「破冰」。

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凱瑞特使光電光伏太陽能貿易進出口限制

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