中美氣候問題願合作？　陸學者：取決美方在科技上合作或對抗

▲ 李強會見美國氣候特使凱特 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院總理李強和中央外辦主任王毅昨18日分別在北京會見美國氣候特使凱瑞（John Kerry）。李強指出，當前全球應對氣候變化任務艱鉅，需要包括中美在內的各國加強協調、凝聚共識、抓緊行動，最大程度形成應對氣變的合力。克里則表示，願和中方共同應對氣候變化等全球性挑戰。大陸學者認為，未來中美氣候合作能取得多少進展，主要還是取決於美方是否能妥善處理兩國關係。

李強昨在人民大會堂會見凱瑞。李強表示，希望中美雙方繼續秉持合作精神，尊重彼此核心關切，通過充分溝通求同存異，探討更加務實的機制化合作，推動多邊氣候治理進程，確保《巴黎協定》全面有效實施。

同一天，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅也在京會見凱瑞。他指出，中美氣變合作有巨大潛力，同時離不開兩國人民的理解支持，離不開中美關係的大環境。會談後，凱瑞在個人推特上寫，兩國「必須在一系列領域採取緊急行動，特別是在煤炭和甲烷汙染方面」。

大陸官媒《環球時報》報導稱，大陸社科院美國問題專家呂祥分析，中美曾經在氣候問題上達成過很好的合作，共同推動了《巴黎協定》這項全球議程。但隨著（前美國總統）川普上台，上述合作幾乎被徹底推翻。

呂祥進一步說，目前，拜登政府表面上高度重視氣變問題，但實際上似乎更傾向於把氣候問題作為一種工具，來實現自身利益。

呂祥說，中國近年來在新能源技術領域取得相當大的發展，但拜登政府認為在該領域中美處於「高度競爭」狀態，並醞釀一系列措施限制中國新能源產業的發展。

接下來，中美在氣候問題上到底能取得多少實際進展和突破，主要取決於華盛頓在氣候有關的科技問題上，對華的態度是合作或對抗，以及中美關係「大環境、大氣候」的影響。