美氣候特使將訪華喊「真誠」合作　陸學者：沒實質信用都是空談

▲美國氣候特使凱瑞（John Kerr）即將訪華喊出「真誠」合作。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國生態環境部昨12日發佈消息，經中美雙方商定，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）將於7月16日至19日訪華，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。看似中美氛圍有緩和進展，大陸國關學者呂祥表示，還是與「實質性進展」有區別，如果美國同中國建立友好雙邊關係的誠意不足，與和中國合作應對氣候變化等全球的問題只是「空談」，難以實現。

全球氣候變遷問題加劇，凱瑞下週即將訪華，將是繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國財政部長葉倫（Janet Yellen）後，近期第三位訪華的美國高級官員。不少中外媒體分析，中美亟待推進和解決的問題有很多，包括氣候合作、關稅、高科技和投資限制等。

陸官媒《環球時報》今（13）日首先引述據《路透社》、《紐約時報》等報導，凱瑞曾表示，將很快前往中國，重啟兩國在應對全球變暖領域的談判。他也強調，「我們需要真誠的合作。中國和美國是世界最大的兩個經濟體，也是兩個最大的排放國。顯然，我們負有尋求共識的特殊責任。」

《環時》也引用亞洲協會政策研究所高級研究員湯姆·伍德魯夫在美國《外交政策》雜誌撰文稱，氣候問題上的合作不僅可以幫助拯救地球，也可以幫助挽救美中關係免於脫軌的戰略護欄。

▲中美是世界上最大的兩個經濟體，也是兩個最大的溫室氣體排放國，必須建立夥伴關係應對氣候變化。（圖／路透）

面對攸關人類命運氣候問題，看似美方這次誠意十足，大陸學者看法保持觀望居多，主要取決美國信用程度。大陸社科院美國問題專家呂祥接受《環時》採訪時分析，「無論是雙邊關係還是全球合作的基礎，都離不開國與國之間的政治信任與經濟合作。」

他舉例稱，中國一直在應對氣候變化、推動自身綠色發展等領域作出努力。「但目前一個難以忽略的事實是，在過去十多年裡，美國對中國的太陽能板等可再生能源技術和相關產品的打壓從未停止。」

呂祥進一步說，美國國會中的部分政客甚至尋求對中國在東南亞投資生產的一些太陽能面板也施加懲罰性關稅。「在這些問題解決前，美國聲稱要在氣候問題上同中國深化合作，是虛偽且沒有意義的。」

呂祥表示，中美關係最近一段時間有些「氣氛上的進展」，但這和「實質性進展」有區別。「如果美國同中國建立友好雙邊關係的誠意不足，空談要和中國合作應對氣候變化等全球問題，實在難以實現。」

關於中美在氣候問題上合作，中國外交部例行11日記者會，發言人汪文斌就凱瑞訪華表示，氣候變化是全球性挑戰，需要各國合力應對。中美曾在氣候變化領域開展過良好合作，共同推動《巴黎協定》達成生效。中方希望美方同中方相向而行，為中美氣候合作創造有利條件和氛圍。

▼氣候變遷成全球暖化加劇。（圖／路透）