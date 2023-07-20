阻斷癌細胞「別吃我」訊號！長庚放射免疫新療法激活免疫細胞殺癌

▲癌細胞被放射線照射時，會表現「別吃我訊號CD47及PD-L1」，躲避免疫細胞的吞噬。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

國內癌症免疫治療研究重大突破！長庚團隊與美國安德森癌症中心戮力合作，發現可以有效促進放射治療後免疫反應對抗腫瘤之方法，成果發表於2022年6月免疫學界頂尖國際期刊《科學免疫「Science Immunology」》，並於今年7月15日獲頒2023年中華民國癌症醫學會年輕研究者癌症研究傑出論文獎。

癌症蟬聯國人十大死因之首，多數遠端轉移之癌症目前仍無有效之治療方法，即便使用化療藥物、標靶治療甚至最新的免疫檢查點抑制劑，腫瘤仍難以控制，整體預後不佳，而治療本身也可能引發許多副作用，造成患者嚴重不適。

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放射線治療是目前癌症治療的主要方式之一，利用具有穿透力的高能量光束或粒子束破壞腫瘤並誘發身體免疫系統活化，以清除遠端未受照射的腫瘤病灶。然而癌細胞亦可運用免疫逃脫機制躲避免疫系統攻擊，導致放射治療的全身性療效實際並不理想，僅有小於百分之五的患者會有全身性的抗癌效用，而這背後的原因目前尚不明朗。

林口長庚醫院放射腫瘤科謝承恩醫師於2017-2022年與美國安德森癌症中心合作，利用多種細胞實驗及動物模型發現，腫瘤細胞在放射線照射後，會大量表現巨噬作用免疫檢查點CD47及PD-L1「別吃我（Don’ t eat me）」訊號，來逃脫巨噬作用攻擊。

▲謝承恩醫師(中站立者)與美國安德森癌症中心之研究成果，獲選於第36屆(2021年)國際癌症免疫學年會主席演講中報告。（圖／長庚醫院提供）

CD47及PD-L1是人體正常細胞用來抑制免疫系統吞噬作用的重要信號，研究發現放射線照射後，癌細胞可利用大量表現CD47及PD-L1來躲避免疫細胞吞噬攻擊，導致產生治療抗性，若放射線照射同時阻斷CD47及PD-L1，可大幅增強免疫細胞吞噬腫瘤之能力，並呈現腫瘤抗原給後天免疫系統，讓免疫細胞得以辨識並清除遠端殘餘的腫瘤，達到全身性的療效。

謝承恩表示，此研究證實巨噬作用免疫檢查點CD47在放療反應不佳的癌症患者會增強表現高達四倍，具臨床顯著意義。而動物實驗發現，若放療合併巨噬作用免疫檢查點阻斷，高達半數的腫瘤可完全被免疫系統殲滅且不再復發，此研究成果獲選於第36屆國際癌症免疫學年會（SITC）主席演講（Presidential session）中報告。

目前巨噬作用免疫檢查點CD47抑制劑已進入人體臨床試驗階段，林口長庚團隊將延續此研究，最快未來2到3年長庚醫院與美國安德森癌症中心將展開新的臨床試驗，評估放射治療合併CD47及PD-L1抑制劑在晚期癌症的療效，將聚焦在國人常見的肝癌、大腸癌及頭頸癌，期待未來能嘉惠更多晚期癌症患者。