　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阻斷癌細胞「別吃我」訊號！長庚放射免疫新療法激活免疫細胞殺癌

▲▼阻斷癌細胞「別吃我」訊號！長庚放射免疫新療法激活免疫細胞殺癌。（圖／林口長庚提供）

▲癌細胞被放射線照射時，會表現「別吃我訊號CD47及PD-L1」，躲避免疫細胞的吞噬。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

國內癌症免疫治療研究重大突破！長庚團隊與美國安德森癌症中心戮力合作，發現可以有效促進放射治療後免疫反應對抗腫瘤之方法，成果發表於2022年6月免疫學界頂尖國際期刊《科學免疫「Science Immunology」》，並於今年7月15日獲頒2023年中華民國癌症醫學會年輕研究者癌症研究傑出論文獎。

癌症蟬聯國人十大死因之首，多數遠端轉移之癌症目前仍無有效之治療方法，即便使用化療藥物、標靶治療甚至最新的免疫檢查點抑制劑，腫瘤仍難以控制，整體預後不佳，而治療本身也可能引發許多副作用，造成患者嚴重不適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

放射線治療是目前癌症治療的主要方式之一，利用具有穿透力的高能量光束或粒子束破壞腫瘤並誘發身體免疫系統活化，以清除遠端未受照射的腫瘤病灶。然而癌細胞亦可運用免疫逃脫機制躲避免疫系統攻擊，導致放射治療的全身性療效實際並不理想，僅有小於百分之五的患者會有全身性的抗癌效用，而這背後的原因目前尚不明朗。

林口長庚醫院放射腫瘤科謝承恩醫師於2017-2022年與美國安德森癌症中心合作，利用多種細胞實驗及動物模型發現，腫瘤細胞在放射線照射後，會大量表現巨噬作用免疫檢查點CD47及PD-L1「別吃我（Don’ t eat me）」訊號，來逃脫巨噬作用攻擊。

▲▼阻斷癌細胞「別吃我」訊號！長庚放射免疫新療法激活免疫細胞殺癌。（圖／林口長庚提供）

▲謝承恩醫師(中站立者)與美國安德森癌症中心之研究成果，獲選於第36屆(2021年)國際癌症免疫學年會主席演講中報告。（圖／長庚醫院提供）

CD47及PD-L1是人體正常細胞用來抑制免疫系統吞噬作用的重要信號，研究發現放射線照射後，癌細胞可利用大量表現CD47及PD-L1來躲避免疫細胞吞噬攻擊，導致產生治療抗性，若放射線照射同時阻斷CD47及PD-L1，可大幅增強免疫細胞吞噬腫瘤之能力，並呈現腫瘤抗原給後天免疫系統，讓免疫細胞得以辨識並清除遠端殘餘的腫瘤，達到全身性的療效。

謝承恩表示，此研究證實巨噬作用免疫檢查點CD47在放療反應不佳的癌症患者會增強表現高達四倍，具臨床顯著意義。而動物實驗發現，若放療合併巨噬作用免疫檢查點阻斷，高達半數的腫瘤可完全被免疫系統殲滅且不再復發，此研究成果獲選於第36屆國際癌症免疫學年會（SITC）主席演講（Presidential session）中報告。

目前巨噬作用免疫檢查點CD47抑制劑已進入人體臨床試驗階段，林口長庚團隊將延續此研究，最快未來2到3年長庚醫院與美國安德森癌症中心將展開新的臨床試驗，評估放射治療合併CD47及PD-L1抑制劑在晚期癌症的療效，將聚焦在國人常見的肝癌、大腸癌及頭頸癌，期待未來能嘉惠更多晚期癌症患者。

ET快訊
快訊／天降冷氣機！　板橋22歲女遭砸命危
快訊／綠參選人硬蹭陳紫渝　民進黨怒了：要道歉
快訊／親弟涉共諜案被逮　郭書瑤首回應了
開房挑百元商旅！　陳紫渝爆「里長超低月薪」嚇呆邰智源
快訊／午後對流雨開轟！　14縣市大雨特報
快訊／郭書瑤胞弟捲共諜案！　20萬交保
公婆捨不得開冷氣！　兒吼「冰櫃1天5000元貴死」
北村豐晴說她「內褲草莓味」　安心亞首現身回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬祖國際藝術島9月開展！提煉馬祖專屬色票　7組絕美主視覺曝光

小三通重啟！立榮假期祭「金廈機加酒」優惠　3天2夜8167元起

日月潭不只「巨魚吞九蛙」奇景　潭底再浮巨魚變「雙魚搶蛙」

快訊／午後對流雨開轟了！14縣市大雨特報　雨下到晚上

耐心教障礙生「不識字→生活自理讀專校」　她成最年輕師鐸獎得主

快閃優惠到月底！國泰航空東京機票下殺　來回1.3萬有找

開房挑百元商旅！陳紫渝爆「里長超低月薪」　 邰智源嚇：做辛酸的

高雄母女配合登革熱噴藥　竟害她曠職損失8千元！衛生局補救了

漢光演習預演！樂桃航班快抵台又折返沖繩　延誤4小時　

阻斷癌細胞「別吃我」訊號！長庚放射免疫新療法激活免疫細胞殺癌

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

馬祖國際藝術島9月開展！提煉馬祖專屬色票　7組絕美主視覺曝光

小三通重啟！立榮假期祭「金廈機加酒」優惠　3天2夜8167元起

日月潭不只「巨魚吞九蛙」奇景　潭底再浮巨魚變「雙魚搶蛙」

快訊／午後對流雨開轟了！14縣市大雨特報　雨下到晚上

耐心教障礙生「不識字→生活自理讀專校」　她成最年輕師鐸獎得主

快閃優惠到月底！國泰航空東京機票下殺　來回1.3萬有找

開房挑百元商旅！陳紫渝爆「里長超低月薪」　 邰智源嚇：做辛酸的

高雄母女配合登革熱噴藥　竟害她曠職損失8千元！衛生局補救了

漢光演習預演！樂桃航班快抵台又折返沖繩　延誤4小時　

阻斷癌細胞「別吃我」訊號！長庚放射免疫新療法激活免疫細胞殺癌

快訊／高雄3分局爆「開假紅單吊扣變吊銷」　4警涉貪污遭約談

專挑信義區蘋果店下手　醫院助理員3個月摸走12組Air pods

《木曜4》團隊出走！阿部瑪利亞吐實情　　揭邰智源私下暖舉

快訊／女子淡水漁人碼頭散心　海巡隊部前突落水被救起

快訊／冷氣機17樓掉落！22歲女等公車遭砸中頭破命危送醫

1.5萬就能入手美債ETF　新兵00931B「8／7掛牌」

AI股不同調！美系外資欽點4檔看俏　2關鍵喊賣仁寶

日本正妹議員脫了！露出「胸器」私賣性感寫真　照片接近全裸

為何有人染COVID卻無症狀　首份「天選之人基因」解密出爐

周杰倫7歲大女兒突問「哲學問題」 昆凌PO照一看答案驚呆：竟然！

生活熱門新聞

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

黃子佼道歉有望復出？張小燕27字回應

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

「大暑」大凶之日要來了！3種人走衰運　禁忌一次看

館長粉專火速恢復原因曝！FB高層出手了

陳紫渝認愛警察男友！　老爸陳昱庭說話了

芒果專業切法　駐日代表處曝4步驟

美爸媽把兒子獨留台灣　女兒哭喊不公平

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

更多熱門

相關新聞

阿斯巴甜可能致癌「不敢吃了」？醫師給解答

阿斯巴甜可能致癌「不敢吃了」？醫師給解答

世界衛生組織（WHO）14日將「阿斯巴甜」列為第2B類致癌物，而這種人工甜味劑被廣泛添加在飲料當中，也有不少台人驚喊「不敢喝0卡可樂了」。對此，小兒科醫師吳其穎（YouTube名稱「蒼藍鴿」）出面解釋，這種第2B類致癌物的定義，也認為害怕而不攝取阿斯巴甜，反而是本末倒置。

世衛列入可能致癌物！ 一表看「阿斯巴甜」特性

世衛列入可能致癌物！ 一表看「阿斯巴甜」特性

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

「CLL」早期無症狀！醫曝7徵兆

「CLL」早期無症狀！醫曝7徵兆

基隆長庚複合式手術室啟用　謝國樑：守護民眾健康

基隆長庚複合式手術室啟用　謝國樑：守護民眾健康

關鍵字：

長庚放射免疫療法放射療法癌症

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面