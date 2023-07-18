阿斯巴甜可能致癌「不敢喝0卡可樂」？醫師解釋了：像是本末倒置

▲阿斯巴甜過往被當成代糖，添加在各種食品當中，如今唄WHO歸類為第2B類致癌物。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

世界衛生組織（WHO）14日將「阿斯巴甜」列為第2B類致癌物，而這種人工甜味劑被廣泛添加在飲料當中，也有不少台人驚喊「不敢喝0卡可樂了」。對此，小兒科醫師吳其穎（YouTube名稱「蒼藍鴿」）出面解釋，這種第2B類致癌物的定義，也認為害怕而不攝取阿斯巴甜，反而是本末倒置。

吳其穎在YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」發布一段影片，對阿斯巴甜被列為第2B類致癌物做出了解釋。他表示，這種等級的致癌物，定義為「可能的致癌物（Possible Carcinogen）」，之所以會有有這種分類，是因為研究的證據、等級不夠充分，現在是懷疑「可能會致癌」，但還沒有確切的證據，就像大名鼎鼎的「電磁波」，也同樣被列在第2B類致癌物當中。

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比2B類致癌物更加危險的，則是分類為2A類的致癌物，這種等級的定義為「很可能的致癌物（Probable carcinogen）」，常見的第2A類致癌物包含牛肉、豬肉、羊肉等動物的紅肉，還有燒烤、煎炸等經過「梅納反應」的食品，例如煎牛排、烤焦的物質，或是炸薯條、洋芋片等等，這些食品裡面會有「丙烯醯胺」的存在，而丙烯醯胺也是有可能的致癌物，因此燒烤、煎炸、洋芋片及薯條等食品，平時就要特別注意。

▲阿斯巴甜被歸類為第2B類致癌物質，許多人因此敬而遠之。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



除了食品以外，日夜顛倒、作息不正常的情況，也同樣被歸類為第2A類致癌物。此外，吳其穎還補充，特別燙、大於65度的茶飲，同樣也被歸類為致癌物，因為高溫可能傷害口腔黏膜、食道，進而增加罹癌風險。

至於100%確定會致癌的物質，則是被列為第一類致癌物，像是菸、酒、陽光、紅肉加工肉品、空氣汙染等等，都被歸類為這個等級。

因此，吳其穎認為，平常民眾不會害怕太陽光、紅肉、菸酒及加工肉品，作息還相當不正常，反而害怕手機裡的訊號電磁波、阿斯巴甜等物質，就有點本末倒置，「你以上做的這些情，全都是比阿斯巴甜還更危險的事情。」

吳其穎還說，阿斯巴甜這種代糖對於人體而言，也不全然都是害處，用這種物質來取代正常的糖，能夠降低攝入的糖分、熱量，對於維持身材來說較好，降低熱量攝取，可能也比較不會有過重的問題。

換個角度來看，吳其穎指出，如果能夠用代糖控制體重，反而對某些癌症有保護效果，從這個角度而言，代糖取代精緻糖，降低熱量攝取，讓人能夠維持身材，說不定還對健康有保護的效果。