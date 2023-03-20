輔大陳若儀出賣算命老師　曝和老公有「宿世情緣」！網驚：原來是業配

▲輔大陳若儀因「流水席之亂」被退婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

流水席之亂又出續集！一名自稱是「輔大陳若儀」的女網友多次在網路上和無緣小姑互槓，近日還公開對方的頭貼和姓名，堅稱她和老公的姻緣是被對方破壞的。今（20）日她又PO出和算命老師的對話，指出她和老公有「宿世情緣」。文章曝光後網友傻眼表示，還有人看到算命師的名片後驚呼「原來是業配？」

輔大陳若儀在「匿名公社」發文表示，很多人都認為她堅持這段感情是為了錢，「我想問那些人你們真的懂愛嗎？」她表示自己很早就說過不要分手費，當初講的氣話都是小姑設計的，且說都是因為小姑將她的事情PO上網公審，才會導致她一直被老公誤會。

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輔大陳若儀也說，「請大家仔細去審視我小姑的每一篇PO文，就會發現她是有計劃性的陷害我」，並強調算命老師曾說她和老公有「宿世情緣」，因此她不可能輕易放棄對方，也認為男方一定還很愛自己，都是小姑從中破壞。

她還PO出和算命老師的對話紀錄，看到她不停撥打電話，但對方都沒有接，她只好用訊息指出「我和我未婚夫最近感情上有一些問題」，想請老師看看男方是不是有小三。老師看到後回應「妳和他有宿世情緣，不過他的桃花多，這是你們必須面臨的考驗」，還傳了一張名片說，「我現在不方便講電話，晚上再打給我」。

▲輔大陳若儀和算命師的對話。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

不少人看到後紛紛表示，「錯過的就不再回來了，放下吧」、「天啊⋯你能不能放過他們ㄧ家」、「可怕的是你不是小姑，而且你已經被退婚了」、「無言，到底有完沒完，你這樣只會讓人覺得你很煩」、「誇張了歹戲拖棚～～～撐那麼久啊」，也有人看到算命老師的名片後，笑說「你知道你會害到這個老師嗎？還是這是這個老師的業配？」「鍾老師要被大家避雷了」、「最後這些故事都是鍾老師編的？」「我懂了，原來這場長篇鬧劇是算命老師鋪陳的廣告文」。