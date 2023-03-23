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流水席之亂第24集！「輔大陳若儀」照片曝　無緣小姑：忘了碼

▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲輔大陳若儀的頭貼被曝光。（圖／翻攝自匿名公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，於今年年初掀起流水席之亂，和無緣小姑持續在匿名公社互相開槍，讓爆系社團版主索性將兩人發文編成集數。繼先前「輔大陳若儀」公開小姑大頭貼照、曝光名字後，目前來到第24集，無緣小姑故意「忘了馬賽克」頭貼照，引發議論。

無緣小姑在「匿名公社」貼出Kelly A傳來的訊息的截圖，只見「輔大陳若儀」打了好幾通LINE通話，都被「未接來電」後，崩潰怒吼「妳真的很過份！竟然這樣設計我」、「妳不會良心不安嗎？」並傳了一張「膠囊」照，「我如果出什麼事，都是妳害的。」

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小姑就在文中表示，她看到時很傻眼，「上班時間打、半夜也打，一直說我設計妳，請問一下我是怎麼設計妳了？我也不過是對妳貼文澄清一些事實也叫設計妳？現在又亂吃不知道什麼藥！」並說「忘了碼（LINE頭貼）～我也不是故意的！」

就有人仔細看了一下膠囊後笑了，「哈哈哈哈哈哈哈哈！要吃也要吃補腦的，吞這麼多保健食品，在半夜打電話，有事」、「我正想說那是保健食品」、「吃保健食品不會怎樣的，孩子醒醒吧！」還有眼尖網友細看頭貼照，「妹妹（小姑）感覺比較漂亮，完勝，難怪A之前那麼防她！」

不過，更多人則是直嘆，「我還以為故事完結了」、「爛戲拖棚……哪部鄉土劇需要題材的，快來打包帶走啊」、「這編劇快要把故事走向漫威多重宇宙系列嘍」、「什麼～已經出到24集了？本土劇的編劇可以參考一下」、「歹戲拖棚，還沒結束啊」、「怎麼還沒落幕？」

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