多一點點更幸福！盤點微奢時刻　冰炫風＋可可布朗尼享受值爆表

消費中心／綜合報導

生活總有酸甜苦辣，辛苦的時候就會特別想用有點奢侈又不會太過頭的微奢犒賞自己，成為繼續向前走下去的動力，《街訪突擊隊》主持人覺得他的微奢時刻很簡單「喝咖啡搭可頌、吃麥當勞時點極選系列，想加點什麼就直接加點，最後再來一個可可布朗尼冰炫風Happy Ending」，這次《街訪突擊隊》來到街頭問問時下的年輕人，你都怎麼為生活加點微奢？

街訪發現許多人都會為自己創造微奢時刻，這些人也分享了自己的「微奢」招數，「加油直接跳過自助加油，直接加到滿」、「每一次的聚餐都一定搭Uber去，這樣可以美美的吃，但回家的時候再用走路，這樣比較省」。

也有不少人是靠吃來創造微奢時刻，「早餐點麥當勞的豬肉滿福堡，而且加雙蛋，或是外帶極選系列＋六塊雞塊」、「在國內住飯店升級成套房，躺在房間內叫Room Service」，就連天氣太熱吃冰也成為不少人覺得立刻就能享受的微奢時刻，甚至想要冰炫風吃到飽，路人更專業解釋「如果有限定口味，想犒賞自己的時候我就會選限定口味」。

隨後主持人拿出麥當勞新推出的可可布朗尼冰炫風給路人們試吃，路人一嚐紛紛立刻點頭、表示喜歡，「奶香很可以，而且它又有點可可粉，可以中和掉甜膩感，甜而不膩」、「它這個巧克力粉不太一樣，是苦甜苦甜的，我覺得比較不會膩」、「喜歡上面的布朗尼，而且很大一顆」、「餅乾在冰裡面，吃起來比較有口感」，麥當勞冰炫風出過很多種口味，也有不少冰炫風擁護者，這些冰炫風迷覺得這次的新款限定口味有不少特別突出的特色。

麥當勞這一次推出的微奢新品可可布朗尼冰炫風，集合一切你對甜點的想像，濃郁的奶香冰淇淋加入卡滋脆片，灑上可可粉後放上網友不斷敲碗的巧克力布朗尼，只要一口即可吃到層層堆疊的各種豐富口感，讓你忍不住閉上眼享受，這就是今夏最頂的微奢極品。

想為每天的生活增添微奢感受嗎？這一款可可布朗尼冰炫風，一杯只要65元，到麥當勞通通都吃得到，但是限量是殘酷的，晚到只能看別人IG分享流口水喔！