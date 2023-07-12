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【獨家】從紙杯開始減廢！麥當勞擴大推「內用飲料杯」預計年底破百家

▲▼麥當勞,內用飲料杯,環保,永續。（圖／業者提供） 

▲麥當勞預計年底將有上百家餐廳提供可重複清洗使用的內用飲料杯。（圖／麥當勞提供，下同）

消費中心／綜合報導

為實現地球永續目標，政府近年大力推動限塑、減廢，不少企業也積極參與響應，日前有消費者發現，似乎有越來越多家麥當勞開始改用可重複清洗使用的「內用飲料杯」，冷飲杯以白色霧面為底搭配暖黃色波浪紋，熱飲杯的杯身則是瓦楞紋路凹凸設計，達到隔熱效果。經ETtoday詢問確認，麥當勞回覆，目前全台已有超過40家餐廳開始提供內用杯服務，預計今年底之前就會突破百家。

台灣麥當勞自去年10月底開始試辦內用飲料杯，當時即引起網友們熱烈討論；有部分網友擔心材質和衛生問題：「這麼多洗得乾淨嗎？」、「感覺很多會被客人順手丟進垃圾桶」、「假環保真省成本」；但也有許多人突破盲腸，認為部分網友反應過大：「覺得內用杯很噁 是都沒去外面餐廳吃過飯嗎？」、「真的介意應該自己帶杯子吧…」、「麥當勞衛生贏過90%外食」、「用一次性餐具才是省錢吧==」等。

麥當勞表示，在推行內用飲料杯服務的過程中，持續蒐集顧客和員工建議，滾動式改善內用飲料杯、回收台設計以及相關操作流程，致力提供消費者安全、衛生且完善的內用飲料杯體驗。除了提供內用飲料杯的餐廳，餐盤襯紙上都印有杯子的材質和清潔說明，日前麥當勞還主動透過《麥當勞季報》，一次解答推行期間消費者對內用飲料杯的常見問題。

▲▼麥當勞,內用飲料杯,環保,永續。（圖／業者提供）

▲消費者內用完的飲料杯，只要歸還至「內用杯專屬回收區」即可。

其中，關於消費者好奇，內用杯是塑膠材質是否會有食安疑慮？麥當勞強調：「麥當勞使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，符合美國FDA與台灣食品容器包裝衛生標準，無添加雙酚A或塑化劑，並通過物理性能測試，敬請安心使用。」至於內用飲料杯的清洗流程，麥當勞則說明：「麥當勞內用杯飲料回收後，將先沖洗並檢視外觀，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。」

▲▼麥當勞,內用飲料杯,環保,永續。（圖／業者提供）

根據環保署統計，台灣每年消費使用超過20億個一次性飲料杯；也因此近年加強推出「自備飲料杯優惠」，並要求部分業者提供循環杯借用服務，就是希望能有效減少一次性飲料杯的使用。而麥當勞進入台灣邁向40年之際，也陸續從內用開始改成可清洗、重複使用的內用飲料杯；雖然可能會有些不習慣，但時勢與法規所趨，看來無論業者或消費者都得面對並有所因應。

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