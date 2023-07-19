華航機上吃得到台灣唯一「米其林三星料理」　全艙等都能喝五桐號

▲華航開航台北－布拉格，18日舉辦首航記者會，現場提供特色美食給旅客享用。（圖／華航）



記者李宜秦／布拉格報導

中華航空正式開闢台北－布拉格航線，華航本次特別與知名手搖飲店五桐號合作，全艙等都能吃到聯名甜點，豪華經濟艙為可可柑橘馬卡龍；經濟艙則為伯爵柑橘達克瓦茲。另全艙等旅客都能喝到五桐號沁涼的老實人蜜桃紅茶氣泡飲。今年起長程航線豪華商務艙還推出鋪床服務，提升旅客的飛行體驗。

華航布拉格航班端出五星級餐飲服務，台北出發提供台灣唯一米其林三星頤宮料理及知名手搖品牌五桐號飲品及甜點。布拉格出發則精選當地空廚推薦在地與特色風味食材。

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▲▼華航台北－布拉格經濟艙、豪華經濟艙餐點。（圖／華航）

華航表示，豪華商務艙以頤宮四品前菜揭開雲端饗宴序曲，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕及糖芋頭，主菜推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，搭配酥皮焗叉燒包及港式甜品腐竹薏米糖水。豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯，經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯。

航程中也考量航班時間及艙等，提供旅客不同的隨選點心，例如雞肉沙拉巧巴達、雞肉火腿洋蔥蛋法國堡、起士卡啦雞腿堡等，豪華商務艙更提供大受旅客歡迎，且具台灣特色的經典寶島滷味。

▲華航台北－布拉格豪華商務艙餐點。（圖／華航）

此外，7月起豪華經濟艙亦增加與知名手搖飲五桐號之聯名甜點-可可柑橘馬卡龍；經濟艙則為伯爵柑橘達克瓦茲。全艙等旅客都能喝到五桐號沁涼的老實人蜜桃紅茶氣泡飲。

華航強調，華航重視航程中每項搭乘體驗，在疫後逐步新增機上服務，今年起長程航線豪華商務艙推出鋪床服務，全平躺座椅搭配全新柔軟床墊，以及親膚材質的羽絨被、羽絨枕，營造如家一樣的舒適旅程，致力在疫後打造新穎又精緻的高空飛行體驗。