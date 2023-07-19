台捷友好！華航開航「台北－布拉格」　下一個新航點規劃曝

▲華航開航台北－布拉格。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／布拉格報導

中華航空正式開闢台北－布拉格航線，並於捷克當地時間19日上午9時舉辦首航典禮。華航總經理高星潢表示，直飛象徵雙方友誼往來，未來班機運能補足後，也會考慮加密班次，另也考慮重新開闢西雅圖航線。

華航董事長謝世謙表示，2012年捷克市場就已成熟，2016年就開始研究飛行捷克的可行性，當時機隊運能不足，後來又遇到疫情爆發，才會延宕，目前七、八月的航班都是滿載，旅客除台灣人外，還有越南、日本、韓國等東南亞及東北亞的轉機旅客，商務客的潛力也很大，未來機隊運能足夠後還會繼續增班。

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▲桃園機場起飛灑水儀式。（圖／華航）

華航於捷克當地時間19日上午9時在布拉格瓦茨拉夫・哈維爾國際機場舉辦慶祝儀式，以傳統灑水儀式迎接CI067班機的抵達。華航總經理高星潢表示，首航不只代表華航重視捷克市場，也象徵台灣與捷克的友誼交往。由於布拉格機場可以飛行到東歐各地，因此也會使台歐旅運更加繁榮，為台灣旅客帶來獨特的文化體驗。

▲▼中華航空正式開闢台北－布拉格航線，並於捷克當地時間19日上午9時舉辦首航典禮。（圖／記者李宜秦攝）

高星潢表示，未來波音787會陸續到位，預計2025年機隊運能可以補足，接下來規劃加密歐洲航班，如義大利羅馬等航線，另外由於美洲是一個熱門的目的地，因此也考慮重新開航西雅圖航線。

捷克代表史坦格表示，這條直航航線不僅是商業營運上的成功，也拉近了台捷兩地民眾的距離。台灣與捷克在很多方面都是合作密切的夥伴，直航的開展是最後一項重要的里程碑，即使地理距離遙遠，卻為雙方搭建起最需要的橋樑。

▲▼華航台北－布拉格首航來回航班全滿，不少台灣旅遊團至布拉格觀光。（圖／記者李宜秦攝）