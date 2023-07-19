國軍抗彈板「用手能拗彎」　民進黨議員曝35秒影片：台灣之敵

▲抗彈板被折彎。（圖／翻攝林秉宥臉書）

記者皮心瑀／台北報導

針對抗彈板的品質、性能爭議，民進黨新北市議員林秉宥再度曝光一則35秒影片，畫面中的抗彈板，用手就能輕易折彎，讓他砲轟國防部，「爛沒關係，講了好歹也改；還要擴大配發，還要找學者洗地，真有你們的，你們根本就是台灣之敵」，而國防部19日則將舉行實彈鑑測，希望能弭平疑慮。

針對抗彈板防護力，國防部指出，軍備局205廠產製抗彈板，於2016年送美國切斯比克實驗室，依美國司法學會規範（NIJ III等級）測試合格，後續量產抗彈板則由全國認證基金會（TAF）認證鑑測中心（與國際實驗室同等級）完成測試。

國防部強調，為完善防彈個人裝備研製工作，軍備局已考量國人體格、頭型及新式單兵武器效能因素，委由國防大學及國防醫學院研究符合國軍的防彈測試規範，完成測試標準後，用於新式個裝研發測試。

林秉宥則砲轟，不能保護士兵的裝備卻要擴大採購，雖然一直不想把這件事當成弊案來看待，但國防部無法說服社會之餘，還執迷不悟，這種表現實在愧對納稅人。

林秉宥指出，國軍弟兄剛拿到的硬板就軟掉了，用手就能凹彎，這跟俄羅斯士兵拿到的東西一樣，貪污腐敗的軍隊提供給士兵的東西，就是長這樣子。

至於有專家稱PE材質本來就有些許彈性，林秉宥也回應，他手中的國軍公發板（硬板）的年份至少有三個不同年份，有的硬，有的軟，同一種產品，品質不穩定成這樣，要拿PE材質來滑坡也有個限度好嗎？而且有彈性跟可以直接用手凹彎到大幅度變形是兩回事，「有本事大家一起來找到真相。」