國軍抗彈板「現在都在用就代表可以」　邱國正：不會草菅人命

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新北市議員林秉宥近日與研究槍械的「山姆小叔Gun&Fun」合作，實測國軍三級抗彈板的抗彈能力，發現疑抵擋不住共軍使用5.8公釐彈藥的機槍及狙擊槍，儘管國防部日前已對外說明，但仍止不住國人疑慮。國防部長邱國正今（18日）表示，當初防彈背心建案完全符合相關評估規定，不會草菅人命，「現在都在用，就代表可以」，至於只要有更好的，就會納入建案，逐年來改進。

▲國防部長邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

「山姆小叔Gun&Fun」7日釋出與林秉宥合作的實測國軍三級抗彈板抗彈能力片，該粉專在影片中總結，面對解放軍使用5.8公釐彈藥的機槍及狙擊槍，國軍現行的公發抗彈板基本上抵擋不住，100公尺內面對14.5吋的突擊步槍，也有大概率抵擋不住。

不過，國防部11日在記者會上表示，按照科學原理及測試結果，國軍三級抗彈板可以抵擋中共5.8公釐一般彈的攻擊。但當媒體追問，是否可解讀目前國軍抗彈板可以抵擋中共現行子彈時，軍備局則說，當然不能很武斷地說一定可以抵擋，若從動能角度來看，5.8公釐一般彈動能是2003焦耳，即使初速再加快，還是在三級抗彈板防護範圍內。

邱國正18日上午赴立法院列席行政院長陳建仁專案報告並於會前受訪；媒體詢問，怎麼看民進黨市議員把防彈背心拿到國外，且疑似說打臉國軍裝備？邱國正回應，「沒有打臉」，因為當初防彈背心建案完全符合相關評估規定，105年完成以後，107年開始量產，到目前為止該裝備還有在用，且很多國家都還在用的，沒有講說什麼草菅人命。

邱國正強調，他是國防部長，有很多子弟兵，自己也有親人、小孩，不會草菅人命，「現在都在用，就代表可以」，至於只要有更好的，就會納入建案，逐年來改進，這都可以來適應環境。