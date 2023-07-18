用AI編舞！雲門聯手「東京8分鐘」藝術家　新作《波》身體碰撞科技

▲雲門舞集合作日本當代新媒體藝術家，融入AI科技創作，帶來身體與科技結合的全新作品《波》。（圖／雲門舞集）

記者林育綾／台北報導

雲門舞集50周年，藝術總監鄭宗龍與日本當代新媒體藝術家真鍋大度合作，帶來身體與科技結合的全新作品《波》。真鍋大度帶領的團隊使用科技工具，讀取舞者的身體數據資料，例如肌肉電流、呼吸、聲音等，透過AI技術，演算成影像，將對舞者身體施展「科技魔法」。首站在台北的演出啟售2周已過5成，台中場次也即將啟售。

鄭宗龍與真鍋大度擁有不同的學習背景，鄭宗龍從小學舞蹈實驗班，一路跳到大學舞蹈系畢業，2020年接任雲門舞集藝術總監。而真鍋大度則是「理工男」，東京理科大學數學系畢業後，跨領域地將音樂、舞台表演與科技結合，舉凡日本電音女團Perfume的絢麗舞台、里約奧運「東京8分鐘」的科技應用，都是他最廣為人知的作品。

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兩人關注彼此的Instagram，某天鄭宗龍發現，真鍋竟然在社群媒體對著鏡頭跳舞，「很少看到做科技創作的人，居然會喜歡跳舞。」真鍋大度也提到，「宗龍的舞作舞者人數很多，和我以前的製作很不同。他使用的音樂非常有趣，是一位具有躍動感及特色很強烈的編舞家。」

▲雲門舞集鄭宗龍（中）、日本新媒體藝術家真鍋大度（左2），以及三館藝術總監合照。（圖／雲門舞集）



雙方從2022年初開始討論創作《波》的核心，隨後在東京首次面對面，實驗《波》的身體與科技碰撞。鄭宗龍分享，真鍋每次創作都用不同的媒材，不管是無人機、印表機，或是擴增實境，不喜歡重複過去的創作，兩人可說是一拍即合。

而這幾年人們經歷疫情、通膨、戰爭等變化，他認為，有許多種能量透過不同的形式反覆出現，像是蝴蝶效應，將我們緊扣在一起，「所有人都沒有辦法躲過這個狀態」，因此想以跳舞的方式讓大家看見能量的震動，稱這種傳遞叫做「波」。

真鍋大度對「波」這個字也有感受，他認為世界上所有的事物都能說是波，「但如果兩個不同週波的波，互相干擾，就會產生新的形態。」討論時，兩人頻頻振盪出創作的火花，還聊到AI技術這兩年的發展，也會是一個新的能量的震動，一致認為也應該要把它納進來，變成《波》這個舞作，也是這個時代很重要的創作脈絡。

今年2月，鄭宗龍與真鍋大度分別帶著舞者、科技團隊，在雲門劇場展開第一步的測試。團隊以科技工具，讀取舞者身體的數據資料，如肌肉的電流、呼吸與聲音等，經過AI技術，演算為影像或其他形式，將對身體施展「科技魔法」。

至於是什麼魔法？真鍋大度保密地說，現階段都還在排練室測試中，還沒決定演出時要使用哪些部分，但印象深刻的是，雲門對於科技方面也非常有興趣。「科技最後還是取決於如何展現身體，當宗龍編完舞之後，我也要用影像對舞蹈作出詮釋，這對我來說也是一個挑戰。」

▲真鍋大度將透過AI科技，在舞者身體上施展魔法。（圖／雲門舞集）



編創《波》的過程充滿實驗，讓鄭宗龍也說，大家都還在未知中探索，「我感覺這回為舞者身體通上了電，有一種獨特的能量正在發生。很像是油彩被發明，時代的繪畫風格就開始改變了。雖然排舞的過程中充滿了許多忐忑，但也帶來一種沒辦法立即掌握事情的快感。」

《波》結合科技與身體，將雲門化作一道又一道的湧波，迎面破浪，10月12日至15日在台北國家戲劇院首演、10月28日至29日台中國家歌劇院大劇院、11月4日至5日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。