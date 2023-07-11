　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李玟二姊盼設立紀念碑要政府幫忙！文化部：以協助角色保持聯繫

▲▼李玟與二姐李思林Nancy。（圖／翻攝李玟臉書）

▲李玟二姊李思林（右）期盼為李玟設立紀念碑，讓粉絲緬懷她。（圖／翻攝李玟臉書）

記者林育綾／台北報導

藝人李玟辭世消息震驚華語歌壇和粉絲，而她的二姊李思林日前透露，希望可以在兩岸三地設立李玟的紀念碑，讓粉絲可以緬懷，並表示已去函香港政府，點名希望台灣文化部也多幫忙。而今（11）日文化部也回應，將以尊重民間推動相關紀念活動的協助角色，與相關單位、親友保持聯繫。

李玟二姐李思林日前接受媒體訪問表示，希望可以在兩岸三地為李玟設立紀念碑，讓她可以永遠活在粉絲心中。除了讓粉絲緬懷之外，紀念碑還可以告訴後人「華人之光」曾創下多項空前紀錄。更表示目前已去函香港政府，而台灣則需要透過文化部，希望可以透露粉絲連署、一系列籌劃來加速這件事的成形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，文化部今日回應表示，李玟一生創下許多華語流行音樂史上的成就，其歌聲更陪伴眾多台灣人的年輕歲月，對於其辭世，文化部深表哀悼及不捨。而有關媒體報導家屬的期盼，文化部將以尊重民間推動相關紀念活動的協助角色，與相關單位、親友保持聯繫。

據了解，過去包含鄧麗君、鳳飛飛都有這樣的紀念館或紀念碑，除了政府幫忙外，也要靠基金會與粉絲等幫助來完成。

不過，關於李玟二姊期盼在台灣設紀念碑的消息一出，也引發兩極反應。知名電商老闆「486先生」陳延昶在臉書直言，「有毛病阿，李玟香港出生，自認是中國人，大家喜歡李玟的歌是一回事，紀念碑？紀念什麼？」其他網友也說「呃 沒必要吧，在自家設個墓園就差不多了吧！」、「不懂為什麼要立紀念碑，演藝圈幾十年來離開了多少人，比coco對台灣有貢獻的更多都沒有紀念碑了，不會是被盜用帳號吧！」

ET快訊
「勾10萬乾爹」進摩鐵！他心碎等3hrs　女友淚：錢太多離不
大學火災！　竟發現「製毒工廠」
快訊／國家警報第四響！雨彈升級「17縣市豪大雨特報」
李玟二姊盼台灣設立紀念碑　文化部回應了
住七期高檔酒店　林靖恩入住房型曝！單日4400元起跳
快訊／左手捲進輸送帶！僅連一層皮　手臂骨頭絞碎
快訊／國家警報又響了！新北4區「山區暴雨」災害告警
獨／《木曜4》製作團隊「集體離職」　幕後關鍵人都掰了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帕米貝可蝴蝶酥「高檔抹茶粉過期繼續用」　2款餅乾製作逾2萬片

暌違5年！唐獎舉辦實體頒獎　6位得主現身「北一女與青年對談」

快訊／國家警報第四響！雨彈升級「17縣市豪大雨特報」

李玟二姊盼設立紀念碑要政府幫忙！文化部：以協助角色保持聯繫

分科測驗明登場！身障生大增75%　台大提供考生服務車接送

原本坐等告白！揭曖昧男「說她臉O奶X」氣炸：還想洗腦隆乳

快訊／國家警報又響了！新北4區「山區暴雨」災害告警

賣李坤城房住七期高檔酒店　林靖恩入住房型曝！單日4400元起跳

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」　幕後關鍵人都掰了

LINE「被10萬未讀訊息」塞爆！　她點開慌了：1則都看不到

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

帕米貝可蝴蝶酥「高檔抹茶粉過期繼續用」　2款餅乾製作逾2萬片

暌違5年！唐獎舉辦實體頒獎　6位得主現身「北一女與青年對談」

快訊／國家警報第四響！雨彈升級「17縣市豪大雨特報」

李玟二姊盼設立紀念碑要政府幫忙！文化部：以協助角色保持聯繫

分科測驗明登場！身障生大增75%　台大提供考生服務車接送

原本坐等告白！揭曖昧男「說她臉O奶X」氣炸：還想洗腦隆乳

快訊／國家警報又響了！新北4區「山區暴雨」災害告警

賣李坤城房住七期高檔酒店　林靖恩入住房型曝！單日4400元起跳

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」　幕後關鍵人都掰了

LINE「被10萬未讀訊息」塞爆！　她點開慌了：1則都看不到

柯文哲借不到北流嗆「太監」　綠委批宮廷劇看太多：當自己皇帝

帕米貝可蝴蝶酥「高檔抹茶粉過期繼續用」　2款餅乾製作逾2萬片

暌違5年！唐獎舉辦實體頒獎　6位得主現身「北一女與青年對談」

橋村炸雞全台首店8／3開幕！ Global Mall暑假引進7家餐飲品牌

高中生騎車遭8旬翁撞死！家屬慟：只是去上學...檢2原因建請減刑

奶貓困廁所管道　消防員破牆撈出「炸毛小橘」...平安和媽媽團圓

倚天酷碁AI驅動智慧自行車ebii開始量產　最快Q3在台上市

網傳「得腸病毒要吃冰」？食藥署急闢謠：只能緩解口腔潰瘍痛

彭佳慧備戰開唱「遇超大難關」！　崩喊：暑假比鬼門開更恐怖

翻修爸媽住60年老屋　女意外在地板下發現「200年歷史巨大密室」

法鬥犬散步自己跑回家　鄰居幫按電梯：主人掰

生活熱門新聞

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

城隍警示小心火和電　4生肖注意

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

UNIQLO「免費好康」被挖出

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

大雷雨開轟高屏！雨彈狂炸半小時

熱炒老闆「狂接罵人電話」再發聲！

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

Dcard風向變了！一票挺北科大學生

白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

周末可能有颱風　威脅台灣機率曝

更多熱門

相關新聞

李玟頭七法會視訊舉行　二姊李思林「親吐內幕」：不是為妹妹辦的

李玟頭七法會視訊舉行　二姊李思林「親吐內幕」：不是為妹妹辦的

歌壇天后李玟2日在家因不敵心病折磨選擇輕生，送醫後持續昏迷，經過搶救3天後仍撒手人寰，於5日逝世，享年48歲，消息一出震驚演藝圈，許多藝人紛紛表達哀悼，而明天（12日）是她的頭七，有媒體報導家人將舉辦線上法會追思，不過她的二姊李思林向《ETtoday星光雲》表示：「那是人家自發的法會，每個星期都有定期做的。當然歡迎大家參加，但那並不是為特別為妹妹做的追思法會。」

柯文哲「北流太監說」築白色高牆

柯文哲「北流太監說」築白色高牆

李玟今天頭七！　大咖女歌手深夜淚悼發文

李玟今天頭七！　大咖女歌手深夜淚悼發文

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

李玟逝前3週狀態曝！　二姊家中唱KTV

李玟逝前3週狀態曝！　二姊家中唱KTV

關鍵字：

李玟紀念碑文化部

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

城隍警示小心火和電　4生肖注意

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面