李玟二姊盼設立紀念碑要政府幫忙！文化部：以協助角色保持聯繫

▲李玟二姊李思林（右）期盼為李玟設立紀念碑，讓粉絲緬懷她。（圖／翻攝李玟臉書）



記者林育綾／台北報導

藝人李玟辭世消息震驚華語歌壇和粉絲，而她的二姊李思林日前透露，希望可以在兩岸三地設立李玟的紀念碑，讓粉絲可以緬懷，並表示已去函香港政府，點名希望台灣文化部也多幫忙。而今（11）日文化部也回應，將以尊重民間推動相關紀念活動的協助角色，與相關單位、親友保持聯繫。

李玟二姐李思林日前接受媒體訪問表示，希望可以在兩岸三地為李玟設立紀念碑，讓她可以永遠活在粉絲心中。除了讓粉絲緬懷之外，紀念碑還可以告訴後人「華人之光」曾創下多項空前紀錄。更表示目前已去函香港政府，而台灣則需要透過文化部，希望可以透露粉絲連署、一系列籌劃來加速這件事的成形。

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對此，文化部今日回應表示，李玟一生創下許多華語流行音樂史上的成就，其歌聲更陪伴眾多台灣人的年輕歲月，對於其辭世，文化部深表哀悼及不捨。而有關媒體報導家屬的期盼，文化部將以尊重民間推動相關紀念活動的協助角色，與相關單位、親友保持聯繫。

據了解，過去包含鄧麗君、鳳飛飛都有這樣的紀念館或紀念碑，除了政府幫忙外，也要靠基金會與粉絲等幫助來完成。

不過，關於李玟二姊期盼在台灣設紀念碑的消息一出，也引發兩極反應。知名電商老闆「486先生」陳延昶在臉書直言，「有毛病阿，李玟香港出生，自認是中國人，大家喜歡李玟的歌是一回事，紀念碑？紀念什麼？」其他網友也說「呃 沒必要吧，在自家設個墓園就差不多了吧！」、「不懂為什麼要立紀念碑，演藝圈幾十年來離開了多少人，比coco對台灣有貢獻的更多都沒有紀念碑了，不會是被盜用帳號吧！」