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竹山傳承五代百年打鐵店受漏水之苦　蔡培慧邀文化部場勘提解方

▲立委蔡培慧邀文化部探勘竹山鎮百年打鐵店。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

▲立委蔡培慧邀文化部探勘竹山鎮百年打鐵店。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山地區擁有竹編工藝、打鐵等悠久的工藝傳統文化，立法委員蔡培慧日前邀請文化部官員前往竹山進行勘查，希望推動當地工藝文化再興。

蔡培慧13日與竹山鎮長陳東睦、竹山鎮民代表會主席林賜學、文化部主任秘書陳登欽齊赴竹山鎮勘查，發現已傳承第五代的百年打鐵行「來發鐵店」出現漏水問題；蔡培慧隨即承諾將與鎮公所攜手解決房屋設備問題，以確保這家具有重要歷史價值的打鐵行能夠得到修繕和保護，延續其百年來的工藝傳承。

蔡培慧也要求文化部後續協助處理來發打鐵店解決漏水的問題、了解竹編工藝的現狀和面臨的困境，，並給予竹山鎮公所針對打鐵及竹藝的研習及技藝傳承的具體提案支持，文化部及草屯工藝發展研究中心也將持續與鎮公所會商，協助竹山工藝的擴展。

▲立委蔡培慧邀文化部探勘竹山鎮打鐵及竹編工藝文化。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

蔡培慧表示，竹山的打鐵及竹編工藝是南投縣的寶貴文化資產，具有重要的歷史和文化價值，保護和發展這些工藝對於保持地方特色和振興地方經濟都具有重要意義；她呼籲文化部能夠給予竹山地區更多的支持和關注，包括資金投入、培訓工藝師與職人的計畫，未來也會結合文化部、手工藝中心、文資局，一同辦理研習課程，讓所有民眾都可以貼近工藝，傳習在地文化。

▲立委蔡培慧邀文化部探勘竹山鎮打鐵及竹編工藝文化。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

陳登欽表示，只要竹山鎮公所有需要幫忙之處，都會與蔡委員一起來協助，並和相關機構和工藝師合作，制定相應的保護和發展計劃；近年來為了讓民眾也可以更加貼近傳統文化，工藝師也將竹藝融合現代美學，讓竹文化於民眾日常生根，期待未來可以利用研習課程，讓更多人了解竹編文化之美。

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