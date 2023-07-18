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涉及MeToo小心了！補助金可撤銷、追回　文化部宣告性平事件零容忍

▲▼謝姓藝術家遭控性侵，他製作的節目《NEXEN未來密碼》也遭到中止。（圖／Facebook／NEXEN 未來密碼 - 浮光疊影劇場）

▲謝姓藝術家遭控性侵，他製作的節目《NEXEN未來密碼》獲得高額補助，如今遭到中止。文化部獎補助要點新增撤回機制，未來若補助對象涉及Metoo事件，可撤銷補助。（圖／Facebook／NEXEN 未來密碼 - 浮光疊影劇場）

記者林育綾／台北報導

Metoo風波先前在藝文及影視圈延燒，其中還不乏曾獲得高額補助的藝術家，不過未來將有法可循！行政院會13日通過性平三法送請立法院審議，文化部也宣示對性平事件「零容忍」，除了已全面檢討逾130項獎補助要點，還新增「撤回機制」；若補助對象涉及MeToo事件，將視情節輕重，可撤銷、廢止補助，或追回部分或全部款項。

有關近期藝文、影視界性平事件，文化部已宣示對性平事件「零容忍」，也針對通則與個案展開一系列檢討及修訂。經邀請法律、性平相關專家學者召開諮詢委員會，加上內部討論後，除了修訂「文化部性騷擾防治措施及申訴調查處理要點」，放寬匿名或第三者揭露的受理條件；也提出對外獎補助案的通案處理機制與個案後續處理程序。

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文化部說明，藝文產業經營較其他產業相對不易，尤其藝文工作須經長久準備期，有成果後才得以獲得微薄收入，且藝文工作者多為個人接案，收入並不穩定，因此政府以更高預算比例補助各藝文產業發展。也因高政府資源的投入，在面對性平事件，必須以更高的道德標準檢視，「避免以國家資源間接強化不平等的權力資源關係」。同時，亦須衡酌藝文團隊整體發展、權益及其他藝文工作者的照顧，以免因個別加害者的作為重挫藝文產業發展。
 
目前文化部已全面檢討逾130項獎補助要點，新增規定「如有違反勞工、性別平等相關法令規定，得視情節輕重撤銷或廢止補助，追回部分或全部補助款項」，以建立未來發生類似情況的撤銷或追回款項依據。同步也要求各單位主動檢視已受獎補助對象，是否有涉及性平metoo事件。

針對個案處理，則邀集法律、性平、社工等專家加入，成立性騷調查委員會進行專業訪談及討論，以擬定適當的處理方式。
 
文化部強調，藝文產業是一個最能表現人類價值的工作，面對此波事件，文化部期盼能溫暖撫慰受害者及整體藝文界的傷痛，也希望提醒所有藝文工作者，應以更高的道德標準自我要求，以真正實踐及回應各界的期許，「以文化豐富大眾的生命」。

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