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社會 社會焦點 保障人權

持爆裂物對峙3小時！特警、消防救護都來了...通緝犯軟化投降

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子身揹毒品等7案通緝在案，中壢警方昨（19）日晚間登門欲臨檢拘捕歸案，未料吳男發現警方上門拒絕配合開門，手持爆裂物揚言欲引爆與警方同歸於盡，員警在門外守候並請求霹靂特警到場支援，雙方僵持3小時，在警方溫情喊話下，吳男同意放下手中爆裂物投降，經警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送桃園地檢署歸案與偵辦。

▲桃園市吳姓男子因毒品等7案遭通緝，昨晚中壢警方上門臨檢時，竟持爆裂物拒絕警方上門，雙方僵持3小時。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲吳姓男子因毒品等7案遭通緝，昨晚中壢警方上門臨檢時，竟持爆裂物拒絕警方上門，雙方僵持3小時。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市吳姓男子因毒品等7案遭通緝，昨晚中壢警方上門臨檢時，竟持爆裂物拒絕警方上門，警方查扣爆裂物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，36歲的吳姓男子因毒品等7條案件遭桃檢通緝中，警方獲悉吳男藏匿在中壢區新中北路上某處租屋處藏匿，昨晚8時許在其租屋處旁埋伏，原本計畫趁其出門時緝捕歸案，未料吳男發現警察，立即轉身衝入屋內抓起桌上插有引信竹筒狀爆裂物，大聲揚言要引爆並與警方同歸於盡，警方不敢大意立即退出屋外，並疏散周遭住戶，同時向警察局請求保大霹靂小組特警到場支援，消防局救護車也到場待命。

▲桃園市吳姓男子因毒品等7案遭通緝，中壢警方與其對峙3小時後順利拘捕到案，查扣爆裂物與毒品吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲查扣爆裂物與毒品吸食器等證物。

在場員警持續在門外安撫吳男情緒，並要他冷靜與愛惜自己生命，勿讓事態擴大。中壢警分局長唐嘉仁與市刑大大隊長謝有筆直奔最前線坐鎮領軍，保大霹靂小組也派出6名全副武裝幹員到場待命支援，手持防彈盾牌嚴陣以待，但吳男始終堅不開門，警方仍持續與其溝通，歷經3小僵持，吳男同意警方進入屋內，員警隨即扣住爆裂物、毒品與吸食器等證物，並將吳男拘捕到案。

▲中壢警方昨晚與吳姓男子僵持3小時後順利拘捕到案，並移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳男僵持3小時後順利拘捕到案，並移送桃檢偵辦。

警方指出，至於爆裂物是否有殺傷力？目前尚待送驗確認，偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將吳男移送桃園地檢署歸案與偵辦。

中壢警分局長唐嘉仁表示，全體同仁落實「社區警政再出發」及「清源專案2.0」專案，目的就是與民眾站在一起，各派出所戮力成立社區聯絡網、超商聯絡網等網路社群通報系統，針對轄內之租屋處、空廠房等可能藏有詐騙機房、製毒或分裝工廠、流動賭場等處加強清查，致力於地區治安穩定，讓中壢地區民眾安居樂業。

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