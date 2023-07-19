六福村水樂園「包包佔位被偷」　他轟園方2缺失！反被眾人酸爆

▲他將包包放休息區佔位，才換個衣服就被拿走了。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到六福村水樂園遊玩，當天他將包包放在休息區的桌上後，便和友人到更衣室換衣，怎料短短時間東西就被偷走，氣得他到服務中心反應並報案，事後除了寄信給園方，他今日也上網爆料，結果網友們並不買單，還一面倒留言嘲諷。

網友在「爆料公社公開版」發文提到，「去六福村水樂園要小心自己的財物，當天本人與朋友在更衣室，一人先找位子，並放置東西在桌上佔位，結果換完衣服回來發現東西被偷，隔壁桌的告知是有位小朋友跟家人來，可能以為是家裡的東西未帶走，便一併帶走了。」

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對於這個說法，他抱持懷疑的態度，於是直接到服務中心反應並報案；同時，他也質疑，「六福村水樂園只有設施安全區有監視錄影機，園區告知因隱私權無法在休息區與其他地區裝攝影機，但那些都是公共場所並無此問題，況且若無攝影機區域發生傷亡，責任歸屬該如何判定？」

眼看已無時間跟興致玩樂，原PO和友人只好退票，接著到警局作筆錄；最後，他也忍不住酸道，「如果來六福村水樂園有佔位子的不能一起行動，因為沒人看管財物，也沒有監視器。」

▲六福村水樂園客服回信。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

對此，網友們洗版直呼，「好啦！知道你很氣啦！可是用東西佔位本來就是不對的行為啊」、「東西本來就是要自己保管，長這麼大了還不知道嗎」、「第一次出去外面玩喔」、「不會輪流去喔，做事前用點腦，後續問題就沒那麼多了」、「抱歉，我不知道怎麼安慰你，因為我想笑」、「本來想說點什麼，看到網友的留言我就放心了」、「真調皮啊」。

另外，原PO也將園方的回信曝光，上面寫道「非常感謝您的來信反應與指教！關於當日入園體驗讓您感受不佳，在此謹代表園方向您致上最誠摯的歉意！有關您對園區場域的建議，我們會立即反應給現場管理團隊進行內部討論與評估，期以提供良好的遊園品質予每位蒞園嘉賓。感謝您不吝給予我們指導與建議，我們會加倍努力繼續提供更完善貼心的服務，期待未來有機會再次為您服務。」