理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

▲賴男坦承在女同事水杯中摻入興奮劑。（圖／截取自社會事新聞影音）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一家理髮店的賴姓員工，涉嫌竊取雇主及其他員工皮夾內的現金，甚至在女同事的水杯內倒入不明液體，經警方獲報帶回，賴男坦承行竊，供稱偷了共計約5萬元的現金，至於不明液體，則是從網路上買來的興奮劑。全案警詢後依竊盜、侵占罪函送台中地檢署偵辦。

警方調查，該理髮店位於台中市北區進化北路，店長懷疑賴姓男員工（27歲）竊取店內財物，查看監視器竟發現賴男除了偷錢，還在女員工水杯摻入不明液體；警方調閱監視器，查出他從6月8日起陸續多次竊取櫃台內及其他員工的皮夾財物。

▲監視器錄下賴男偷取櫃台內現金。（圖／截取自社會事新聞影音）

警方將賴男帶回偵辦，賴男對犯行坦承不諱，供稱竊取約5萬餘元的財物，而不明液體是從網路購買，因好奇效果如何，才摻進女同事的水裡。被下藥的女同事則說，沒有感到身體不適，暫不提出告訴。

台中市第二警分局呼籲，「財不露白」，民眾至工作場所時勿攜帶貴重財物，並避免置於公共空間等易遭竊之處，自身物品應隨身保管或確實上鎖，以免淪為竊嫌覬覦目標，讓宵小之徒有機可乘，如遇有可疑人士徘徊應提高警覺，發覺遭竊請立即撥打「110專線」報案，以維護自身財產安全。