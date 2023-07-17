娃娃機店零錢箱遭竊2萬　慣竊體型太好認！被逮時正在吸毒

記者吳世龍／高雄報導

鄭姓（33歲）與丁姓男子（34歲）因缺錢花用，半夜跑到鳳山區一家選物販賣機店，竊取機台零錢箱內2萬元逃逸，警方獲報，調閱監視器追查，發現其中體型壯碩的鄭男是轄區慣竊，通知他到案說明，接著循線查緝丁男時，意外查獲丁男與另一名黃姓男子（31歲）在屋內吸食毒品，訊後將3人依竊盜及毒品危害防制條例移送偵辦。

▲鄭男(黑衣)與丁男(白衣)因缺錢花用，趁著半夜跑到選物販賣機店偷竊機台零錢箱，得手約現金2萬元。（圖／記者吳世龍翻攝）

鳳山分局成功派出所於13日凌晨3時許，接獲位於鳳山區中山東路上經營選物販賣機店的張女（29歲）報案，指店內機台的零錢箱遭人偷竊，估計損失約2萬元左右。

▲警方持搜索票及拘票前往大寮區查緝丁男(白衣)時，意外在民宅內發現丁男及另一名黃男在屋內吸食毒品。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方立刻調閱店家監視器過濾，發現當下有2名男子形跡可疑，而其中1人因體型壯碩，立刻被員警認出，就是轄區內的慣竊嫌犯鄭男，再從畫面中看見，鄭男進入店內行竊，而另1人則是在門口把風。

警方於14日晚通知鄭男到案說明，鄭男坦承與丁男一同竊盜，得手約現金2萬元2人平分。接著於15日下午5時許，持搜索票及拘票前往大寮區查緝丁男時，於文化路的民宅內發現丁男及另一名黃男（31歲）正在屋內吸食毒品，查獲安非他命毒品殘渣袋2包、愷他命含殘渣袋3包及吸食器2組。

丁男向警方供稱，因缺錢花用才會行竊選物販賣機店，當天由自己駕駛自小客車載著鄭男前往，再由鄭男進入店內持鑰匙打開機台零錢箱鎖頭，竊取零錢箱內的零錢。至於毒品部份，丁男及黃男則供稱因壓力大才會吸食。警方訊後將3人依涉嫌竊盜及毒品危害防制條例移送偵辦。