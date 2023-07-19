登機門寫「BY BUS」他愣了！意外釣出本尊解答　一排留言大歪樓

▲機場大廳。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

解封後的第一個暑假，正是出國旅遊旺季，一名網友日前要從日本回台灣，在機場大廳的告示板上，看到某個登機門備註寫著「by bus」，求問網友，是要坐巴士回台灣嗎？有內行人解釋，是要搭乘機場巴士到達登機門，貼文意外掉出ID為「bybus」的網友留言「叫我幹嘛？」讓大批網友笑翻。

原PO在PTT發文，「請問班機by bus是什麼意思？」在日本瘋狂血拼後，準備帶著戰利品回台灣，在機場等待飛機時，看到大廳的公告牌，其中28A登機門的備註寫著「BY BUS」，跟其他的登機門不一樣，讓他看了霧煞煞，不知道是什麼意思。

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貼文一出，就有網友解答，是要搭乘機場巴士到達登機門，「搭接駁巴士登機」、「搭小巴士到飛機啦，沒空橋，廉航吧」、「通常航班備註by bus，意思是你需要搭乘巴士搭達登機口，或者離開機場」、「搭巴士回去啊，很難懂嗎」、「搭接駁巴士登機」。

沒想到，留言意外釣出ID帳號為「bybus」的網友在12樓留言「叫我幹嘛？」笑翻許多人，「這篇文釣到本尊」、「本人出沒於12樓，你可以問問他」、「12樓掰巴思，笑死」、「12樓救了這邊」、「誰會取這ID，笑死」。

▼網友笑翻。（圖／翻攝自PTT）

